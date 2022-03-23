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لندن : انضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني وقائد أرسنال السابق الفرنسي باتريك فييرا الأربعاء إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحمل الثنائي الرقمين التاسع والعاشر في قائمة من أبرز نجوم الدوري احتلوا مكانة مرموقة في قاعة المشاهير مع كل من ديفيد بيكهام، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، ألن شيرر، الهولندي دينيس بيرغكامب، الإيرلندي روي كين والفرنسيين إريك كانتونا وتييري هنري.

ويحتل روني الذي يشرف حالياً على تدريب فريق ديربي كاونتي في بطولة تشامبيونشيب الرديفة المرتبة الثانية في قائمة أفضل الهدافين في البريمير ليغ برصيد 208 أهداف سجلها بقميصي "الشياطين الحمر" وإيفرتون.

قال المهاجم الدولي السابق ابن الـ 36 عاماً "هو شرف عظيم لي أن أكون في قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز، جنباً إلى جنب مع مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف "عندما كنت أكبر، شاهدت الدوري الإنكليزي الممتاز بقدر ما أتذكر. كان حلمي دائماً أن أصبح لاعب كرة قدم، وأسجل الأهداف وأفوز بالألقاب وكنت محظوظاً بما يكفي للفوز بالدوري الممتاز خمس مرات" و"لديّ الكثير من الذكريات الرائعة خلال مسيرتي مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأنا فخور بما حققناه".

من ناحيته، لعب فييرا، مدرب كريستال بالاس الحالي، 307 مباريات في الدوري وفاز باللقب ثلاث مرات، فيما حمل شارة القائد لأرسنال "لا يقهر" والذي ما زال الفريق الوحيد الذي فاز باللقب من دون أن يخسر أي مباراة.

قال الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي والذي أنهى مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي "يُعّد الانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز إنجازاً رائعاً".

وأردف لاعب الوسط السابق ابن الـ 45 عاماً "عندما تلقيت الخبر، عدت بالذاكرة عندما كنت صغيراً ألعب في السنغال، أو في إحدى ضواحي باريس" و"وجود اسمي مع هؤلاء اللاعبين يجعلني أشعر بالفخر وأدرك كم كنت جيداً".