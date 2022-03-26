قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لوس أنجليس: سجّل البديل إيمانويل كويكلي 20 من نقاطه الـ23 في الربع الأخير، ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على متصدر المنطقة الشرقية ميامي هيت 111-103، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".

وأضاف آر جاي باريت 18 نقطة لنيكس الذي قلب تأخره بـ17 نقطة في الربع الأخير، فسجل 38 نقطة مقابل 13 لمضيفه ليحسم المباراة.

قال كويكلي "تعيّن علينا القتال. ثبتنا وكان ثيبس (مدرب نيكس توم ثيبودو) هادئاً في غرف الملابس".

تابع لاعب نيويورك صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية "نريد أن نبقى متحدين ونحاول تحقيق الفوز. أنا فخور حقاً بالشبان".

في المقابل، مني هيت الذي سجل له نجمه جيمي باتلر 30 نقطة بخسارته الـ27 مقابل 47 فوزاً، بفارق نصف مباراة عن وصيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس حامل اللقب ومباراة عن بوسطن سلتيكس الرابع.

هذا وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً كبيراً على لوس أنجليس كليبرز ثامن المنطقة الغربية 122-97، بفضل هدافه جيمس هاردن صاحب 29 نقطة و15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما أضاف العملاق الكاميروني جويل إمبيد 27 نقطة و10 متابعات.