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لوس انجليس: تخلّى ميامي هيت عن صدارته لترتيب المنطقة الشرقية بعد أداء ضعيف أنتج خسارة رابعة توالياً 95-110 على أرضه أمام كيفن دورانت ورفاقه في بروكلين نتس.

وسجل دورانت 23 نقطة وأضاف سيث كوري 17 نقطة وأندري دراموند 13 نقطة و11 متابعة، ليحقق بروكلين فوزه السابع في تسع مباريات.

من جهته، مني ميامي بخسارته الرابعة توالياً الأعلى هذا الموسم، لتكون الخسارة الثامنة والعشرين في مقابل 47 فوزاً الموسم الحالي، بفارق أقل من نسبة مئوية واحدة عن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي انقض على الصدارة (46-27).

وقال لاعب هيت كايل لوري "لسنا قلقين بما معناه أننا مذعورون، ولكن نعم علينا إصلاح بعض الأشياء".

وأضاف: هذه واحدة من تلك المباريات حيث يتعين عليك حقاً أن تقول "حسناً، نحتاج إلى حلحلة بعض الأشياء" وهذا ما حصل الليلة.

وكان بام أديبايو أفضل المسجلين لدى ميامي برصيد 14 نقطة، بينما أحرز النجم جيمي باتلر سبع نقاط فقط.

وأوضح لوري "علينا أن نجد طرقاً للحصول على المزيد من التسديدات وتقليل عملية خسارة الكرة. في الجانب الدفاعي، نحتاج إلى معرفة أين يجب أن نكون في كل الأوقات. لا يزال لدينا بعض التردد".

وهذا الفوز هو الخامس والثلاثين لنتس في مقابل 39 خسارة هذا الموسم، وبات في المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية، ويبعد بفارق ثلاث مباريات خلف تورونتو رابتورز صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة تلقائياً إلى الـ"بلاي أوف".

وقال لاعب ميامي تايلر هيرو "إنه أمر مخيب للآمال. في هذه المرحلة من العام نريد أن نلعب بأفضل ما لدينا (...) سنواصل العمل والوصول إلى ذلك قبل البلاي أوف".

وسجل كيري إيرفينغ 11 نقطة، قبل أن يلعب أول مباراة له على أرضه الأحد عندما يستضيف نتس شارلوت هورنتس.

وكان الإجراءات المفروضة من مدينة نيويورك حيال كوفيد-19 منعت إيرفينغ غير الملقّح من اللعب مع فريقه على أرضه، قبل تغيير طرأ مؤخراً أعفى الرياضيين من ذلك البروتوكول.

وقال إيرفينغ "إنني أتطلع إلى هذه الفرصة. نريد أن نبني شيئًا هنا، إرثاً، شيئاً مستداماً، وليس مجرد أن نبني شيئاً سريعاً ونرى ما سيحدث".

فيلادلفيا

وبتلك الخسارة قفز فيلادلفيا سفنتس سيكسرز إلى الصدارة بدلاً من ميامي، مع إضاعة ميلووكي باكس حامل اللقب فرصة تخطي الفريقين بخسارة 127-102 أمام ممفيس غريزليز.

وسجل البديل دي أنتوني ميلتون 24 نقطة، فيما أضاف ديزموند باين 20 نقطة وديلون بروكس 19 لصالح غريزليز الذي سجل فوزه رقم 52 وهو ثاني أفضل رقم قياسي في الدوري، في مقابل 23 خسارة هذا الموسم.

ورغم تسجيل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة مع 11 مرتدة وأربع صدات، تراجع ميلووكي إلى 48-28 (فوز وخسارة توالياً) وهو الرقم نفسه لبوسطن الذي يقبع ثالثاً، وبفارق نصف مباراة خلف ميامي.

وسجل الصربي نيكولا يوكيتش 35 نقطة و12 كرة مرتدة ليبلغ الـ"تريبل دابل" رقم 25 توالياً، مساهماً في فوز دنفر ناغتس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-107.

وقال صانع الألعاب الصربي "في الربع الأخير كنا أفضل بكثير (...) أنا أفعل كل ما يمكنني القيام به للفوز".

وبهذا الفوز تقدم دنفر على مينيسوتا تمبروولفز ليحتل المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة إلى الـ"بلاي أوف" في ترتيب المنطقة الغربية.

أجبر حريق في مكبر الصوت فريق تورنتو رابتورز على إيقاف مباراته على أرضه ضد إنديانا بايسرز وإخلاء ملعب "سكوتيابانك أرينا"، قبل إكمال المباراة من دون جمهور.

وقالت الشرطة إنها لم تسجّل أي إصابات، غير أن رجال الإطفاء طلبوا إجلاء الجميع كإجراء احترازي.

وبعد استكمال المباراة فاز تورونتو على إنديانا 131-91، مع تسجيل باسكال سياكام 23 نقطة وسكوتي بارنز 19 نقطة.

وصعد رابتورز إلى المركز السادس في المنطقة الشرقية بفوزه الثامن في 10 مباريات بفارق مباراة واحدة عن شيكاغو بولز الخامس الذي تغلب 98-94 على كليفلاند كافالييرز الذي تراجع إلى المركز السابع.

وفي مباريات أخرى، خسر أورلاندو ماجيك أمام ساكرامنتو كينغز 110-114 بعد التمديد، بورتلاند ترايل بلايزرز أمام هيوستن روكتس 98-115، فيما فاز سان أنتونيو سبيرز 107-103 على نيو أورليانز بيليكانز.