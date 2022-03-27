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برلين : شدد الجناح الدولي الكندي ألفونسو ديفيس على أنه لا يعاني من مشكلة في قلبه، آمِلاً العودة الى فريقه بايرن ميونيخ الألماني الشهر المقبل بعد تعافيه تماماً من أثار إصابته بفيروس كورونا.

وغاب ابن الـ21 عاماً عن الملاعب منذ كانون الأول/ديسمبر بعد تشخيص إصابته بالتهاب في عضلة القلب قبل أن تأتي نتيجة اختباره إيجابية بفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير.

ونقل موقع بايرن ميونيخ عن النجم الكندي قوله "أنا سعيد بالعودة. إعادة التأهيل تسير على ما يرام حتى الآن. ليس لديّ أي مشاكل في عضلاتي (القلب) وقلبي، لكني لست جاهزاً 100 بالمئة، حتى الآن!".

وتابع "أنا سعيد وحسب لأني أستطيع خوض التمارين مجدداً. أنا جاهز للعمل".

ويأمل مدرب بايرن يوليان ناغلسمان في أن يكون ديفيس متاحاً لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في "أليانز أرينا" ضد فياريال الإسباني في 12 نيسان/أبريل، بعد خوض الذهاب على ملعب الأخير في الخامس منه.

وقال ديفيس "أنا أبذل قصارى جهدي. أعمل بشكل وثيق مع القسم الطبي وطاقم إعادة التأهيل. أنا أتدرب بجهد كبير جداً مع الكرة وبدونها".

ووضع الكندي الفوز بثنائية الدوري المحلي الذي يتصدره بايرن بفارق 6 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند قبل 7 مراحل على ختام الموسم، ودوري أبطال أوروبا هدفاً له لفريقه، مع إقراره بأنه وجد "الأسابيع الأربعة الى الثمانية الماضية مملة جداً وصعبة على الصعيد الذهني".

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