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نيويورك: سجّل جيمي باتلر أعلى رصيد له في الأدوار الاقصائية (47 نقطة) وقاد ميامي هيت إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 111-103، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، فارضاً مباراة سابعة حاسمة على بطاقة نهائي الدوري.

وبتعادل سلسلة نهائي الشرقية 3-3، ستكون مباراة الأحد في ميامي فاصلة على مقعد النهائي الذي بلغه غولدن ستايت ووريرز بتخطيه دالاس مافريكس 4-1 في نهائي الغربية.

قال باتلر "ندرك ما هي قدراتنا. علينا التقدم خطوة والفوز في المباراة السابعة".

تابع "كنا نعرف انه يتعين علينا القدوم إلى هنا وتحقيق الفوز. نعرف أيضاً أننا سنفوز في المباراة لتالية".

وينطلق نهائي الدوري الخميس المقبل في سان فرانسيسكو.

وسجل باتلر 16 من 29 محاولة ميدانية، 4 من أصل 8 من وراء القوس و11 من 11 رمية حرة في 46 دقيقة من أصل 48 أمضاها في أرض الملعب.

أضاف إليها 9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة، 4 سرقات وصدّة "بلوك شوت".

قال مدرب هيت إريك سبولسترا "جلب جيمي إرادته التنافسية الليلة وكانت إرادة لا تسمح لنا بالخسارة".

ثقة ألهمت باتلر لبذل هذا الجهد الرائع "فريقي... المدربون وثقوا بي كثيراً. منحوني تلك الثقة للخروج ولعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة".