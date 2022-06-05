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مونتميلو (إسبانيا) : حقق دراج ياماها بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو فوزه الثاني للموسم وابتعد في صدارة الترتيب العام، وذلك بهيمنته على جائزة كاتالونيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للدرجات النارية فئة موتو جي بي، من البداية وحتى النهاية.

وبعدما كان دراج أبريليا الإسباني أليكس إسبارغارو أول المنطلقين بتصدره التجارب التأهيلية السبت أمام دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الفائز بالجولة الماضية على أرضه، خطف كوارتارارو الصدارة منذ اللفة الأولى بعدما كان ثالث المنطلقين، في طريقه للهيمنة على السباق تماماً.

ومع تواجد الفرنسي في الصدارة وحيداً من دون منافسة، تهاوى منافسوه على اللقب بخروجهم عن الحلبة، أبرزهم دراج دوكاتي إنيا باستيانيني وزميله بانيانا الذي ذهب مع الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) ضحية لانزلاق دراجة هوندا الخاصة بالياباني تاكاكي ناكاغامي في اللفات الأولى من السباق.

وبفوزه الثاني للموسم، بعد الذي حققه في الجولة الخامسة في البرتغال، عزز كوارتارارو صدارته للترتيب العام أمام إسبارغارو الذي اعتقد أنه حسم معركة المركز الثاني مع مواطنه دراج دوكاتي خورخي مارتن.

إلا أن الدراج الإسباني أخطأ باحتساب اللفات وبدأ بتحية الجمهور وخفف من سرعته لدى تجاوزه خط البداية النهاية، من دون أن يدرك بأنه بقيت لفة واحدة على الختام، ليتراجع الى المركز الخامس خلف دراج سوزوكي مواطنه جوان مير بطل العالم لعام 2020، فيما نال مارتن المركز الثاني والفرنسي جوهان زاركو الثالث على دراجة دوكاتي.

وفي طريقه الى الفوز العاشر في الفئة الأولى، أنهى كوارتارارو سباق كاتالونيا بفارق كبير بلغ 6.473 ثانية عن مارتن، و8.385 ثانية عن زاركو.

وابتعد الدراج الفرنسي في صدارة الترتيب العام بفارق 22 نقطة عن إسبارغارو الذي أنقذ 11 نقطة بحلوله خامساً عدما أدرك متأخراً بأن السباق لم ينتهِ، فيما بات الفارق بين بطل العالم وباستيانيني وبانيايا 53 و66 نقطة توالياً.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة كاتالونيا الكبرى:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 40:29.36 دقيقة

2 الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) بفارق 6.473 ثانية

3 الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 8.385 ث

4 الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 11.481 ث

5 الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 14.395 ث

ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 147 نقطة

2 الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 125

3 الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي غريزيني) 94

4 الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) 91