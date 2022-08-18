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لشبونة : انتقل لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدولي ماتيوش نونيش الى صفوف ولفرهامبتون، بصفقة قياسية للنادي الإنكليزي بلغت 45 مليون يورو، بحسب ما اعلن الناديان الخميس.

وكشف ولفرهامبتون بان نونيش (23 عاما) وقّع عقدا لمدة خمس سنوات مع الفريق الذي يشرف عليه مواطنه برونو لاغي.

في المقابل، أشار سبورتينغ أن قيمة الصفقة بلغت 45 مليون يورو (46 مليون دولار) بالإضافة الى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو بحسب تحقيق الاهداف الرياضية، زائد حصوله على نسبة 10 في المئة، في حال تخلي ولفرهامبتون عن لاعبه الجديد الى ناد آخر في المستقبل.

ولد ماتيوش نونيش في البرازيل وتوجه الى البرتغال في الثانية عشرة من عمره واستدعي الى صفوف المنتخب البرتغالي للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي وخاض معه 8 مباريات وسجل هدفا.

وكشف نونيش، بأنه تحدث الى مدربي المنتخبي البرتغالي والبرازيلي قبل قراره الانضمام الى بطل كأس أوروبا عام 2016.

وصفه المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا بأته "أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، غير ان علاقة وكيله الخارق جورج منديش الوثيقة مع ولفرهامبتون قرّبته من الأخير.