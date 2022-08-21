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روما: ضرب نابولي مجدداً رغم خسارة ركائز أساسية، وذلك بفوزه العريض على ضيفه الوافد الجديد مونتسا 4-صفر الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفضل لاعبه الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وكان ثالث الموسم الماضي افتتح الدوري بفوز كبير آخر على مضيفه هيلاس فيرونا 5-2، مسجلاً أربعة أهداف أو أكثر في أولى مبارياته في الدوري لأول مرة في تاريخه، ليعلن عن نفسه بقوة كمنافس محتمل على اللقب رغم خسارة جهود القائد والهداف التاريخي البلجيكي دريس مرتنس (غلطة سراي التركي) ولورنتسو إنسينيي (تورونتو أف سي الكندي) والسنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنكليزي).

كفاراتسخيليا

وبعدما سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة في ظهوره الأول في الدوري الإيطالي الذي قدم اليه من دينامو باتومي في صفقة لم تتجاوز الـ12 مليون يورو، بات كفاراتسخيليا رابع لاعب فقط في نابولي يسجل هدفين في أول مباراتين له مع الفريق الجنوبي بعد الأوروغوياني إدينسون كافاني (2010) والإسباني خوسيه كاليخون (2013) ولورنتسو تونيلي (2017).

وافتتح اللاعب السابق لروبن قازان الروسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من البولندي بيوتر زييلنسكي، ثم أضاف الثالث لفريقه في الدقيقة 62 بتمريرة من السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، وذلك بعدما كان الهدف الثاني من نصيب النيجيري فيكتور أوسيمهن في نهاية الشوط الأول (2+45)، مسجلاً بدوره هدفه الثاني في مباراتين.

وفي اليوم الذي طُرِد فيه قلب دفاعه السابق السنغالي خاليدو كوليبالي في مباراة فريقه الجديد تشلسي الإنكليزي مع ليدز يونايتد (صفر-3)، سجل نابولي هدفه الثالث في الوقت بدل الضائع عبر قلب دفاعه الجديد الكوري الجنوبي كيم مين-جاي بكرة رأسية بعدما وصلته الكرة من زييلنسكي إثر ركلة ركنية (3+90).

الصدارة

وتصدر فريق المدرب لوتشانو سباليتي الترتيب بست نقاط وبفارق الأهداف أمام إنتر بطل الموسم قبل الماضي، فيما مني مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، بهزيمته الثانية توالياً في مستهل أول مغامرة له في دوري الأضواء.

وسيكون بإمكان ميلان حامل اللقب اللحاق بنابولي وإنتر الى الصدارة في حال فوزه لاحقاً على مضيفه أتالانتا في مباراة صعبة على فريق المدرب ستيفانو بيولي.

وحصل فيورنتينا على نقطته الرابعة بتعادله السلبي مع مضيفه إمبولي في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه سيباستيانو لوبيرتو، إضافة الى خسارة جهود مدربه باولو زانيتي لطرده في آخر اللقاء.

النتائج والترتيب

روما: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 2 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم (توقيت غرينيتش):

السبت

أودينيزي - ساليرنيتانا 0 - 0

تورينو - لاتسيو 0 - 0

ساسوولو - ليتشي 1 - 0

إنتر - سبيتسيا 3 - 0

الأحد

نابولي - مونتسا 4 - 0

إمبولي - فيورنتينا 0 - 0

(18:45) بولونيا - فيرونا

أتالانتا - ميلان

الإثنين

(16:30) روما - كريمونيزي

(18:45) سمبدوريا - يوفنتوس

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 2 2 0 0 9 2 6

2. إنتر 2 2 0 0 5 1 6

3. فيورنتينا 2 1 1 0 3 2 4

4. لاتسيو 2 1 1 0 2 1 4

. تورينو 2 1 1 0 2 1 4

6. يوفنتوس 1 1 0 0 3 0 3

7. ميلان 1 1 0 0 4 2 3

8. أتالانتا 1 1 0 0 2 0 3

9. روما 1 1 0 0 1 0 3

10. ساسوولو 2 1 0 1 1 3 3

. سبيتسيا 2 1 0 1 1 3 3

12. إمبولي 2 0 1 1 0 1 1

. ساليرنيتانا 2 0 1 1 0 1 1

14. أودينيزي 2 0 1 1 2 4 1

15. كريمونيزي 1 0 0 1 2 3 0

16. بولونيا 1 0 0 1 1 2 0

17. سمبدوريا 1 0 0 1 0 2 0

18. فيرونا 1 0 0 1 2 5 0

19. ليتشي 2 0 0 2 1 3 0

20. مونتسا 2 0 0 2 1 6 0