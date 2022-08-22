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واشنطن: ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأحد أن دينيس رودمان النجم السابق لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي آيه" يعتزم زيارة روسيا في مسعى لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة هناك.

ونقلت الشبكة عن رودمان أنه يأمل بالسفر إلى روسيا هذا الأسبوع في محاولة منه لمساعدة غراينر التي أدانتها محكمة في موسكو بتهمة حيازة مخدرات وحكمت عليها بالسجن تسع سنوات.

وقال رودمان للشبكة الاخبارية "حصلت على إذن للسفر إلى روسيا لمساعدة هذه الفتاة"، مضيفا "سأحاول الذهاب هذا الأسبوع".

ولم يعط رودمان الذي كان يحضر مؤتمرا للملابس الرياضية أي تفاصيل إضافية، على ما أوردت "ان بي سي نيوز".

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح لوكالة فرانس برس "بات معروفا أن الإدارة قدمت عرضا هاما للروس وأي شي آخر خارج متابعة التفاوض عبر القناة القائمة من المرجح أن يعقد جهود الإفراج ويعرقلها".

ورودمان (61 عاما)، بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة خمس مرات (1989 و1990 مع "أشقياء" ديترويت بيستونز و1996 و1997 و1998 مع شيكاغو بولز والأسطورة مايكل جوردان)، لديه سجل في توغلات غير تقليدية في عالم السياسة.

فقد نسج علاقات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال العقد الماضي وقام بزيارات عدة الى هذه الدولة المعزولة، كما توجه إلى سنغافورة عام 2018 عندما التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بكيم هناك.