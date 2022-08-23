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يتخذ العداء الشهير وأيقونة ألعاب القوى، يوسين بولت، إجراءات لتسجيل وقفته المميزة بعد الفوز كعلامة تجارية.

وقدم العداء الجامايكي المعتزل طلبًا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبولت مشهور عالميا بهذه الحركة المميزة، حيث يميل إلى الوراء ويشير بيده إلى أعلى، وكان دوما يقف على تلك الشاكلة بعد فوزه بميداليات ذهبية وتحقيقه أرقامًا قياسية عالمية.

ولا يزال بولت يحمل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 متر و200 متر، مما يجعله أسرع رجل في التاريخ.

ووفقًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، قدم بولت طلبه للحصول على العلامة التجارية في 17 أغسطس/آب.

وتتضمن العلامة التجارية "صورة ضل لرجل في وضع مميز، حيث يثني أحد ذراعيه ويشير بها إلى رأسه، بينما يمد ذراعه الآخر ويرفعه لأعلى".

وينوي بولت استخدام الصورة على العديد من الأشياء، مثل الملابس والمجوهرات والأحذية. كما سيستخدمها أيضا في المطاعم وحانات الرياضة.

وقال جوش غيربن، محامي العلامات التجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبي بي سي: "بالنظر إلى أن بولت تقاعد الآن من المضمار، فمن المنطقي أنه سيتطلع إلى توسيع إمبراطوريته التجارية".

وأضاف "صورة الظل لحركته المميزة للفوز معروفة في جميع أنحاء العالم. سيمكنه تسجيل العلامة التجارية من عرض الأشياء المدرجة في التطبيق بنفسه، أو ترخيص حق استخدام العلامة التجارية لأطراف أخرى".

وتقدم بولت بطلب لتسجيل علامة تجارية مماثلة منذ 12 عامًا، ولكن التسجيل انتهى بموجب قانون الولايات المتحدة.

واعتزل بولت، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ثماني مرات، من ألعاب القوى في بطولة العالم عام 2017 في لندن.

ولم يحصل بولت إلا على الميدالية البرونزية في سباقه قبل الأخير، وهو سباق 100 متر رجال، قبل أن ينسحب جراء الإصابة بعيد تسجل سرعته القصوى في سباقه الأخير، وهو سباق التتابع 4 في 100 متر.

وعندما سئل عما إذا كان يفكر في العودة إلى التنافس، أجاب "لقد رأيت الكثير من الناس يعتزلون ويعودون، ثم لا يحققون نتائج مرضية ويتسببون في الحرج لأنفسهم. لن أكون أحد هؤلاء الأشخاص".