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باريس: أكمل غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وأف سي كوبنهاغن الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من منافسات الدور الفاصل للتصفيات الذي اختتم الأربعاء.

وحجز رينجرز مقعده إلى دور المجموعات للمرة الأولى بعد 12 عاماً من مشاركته الاخيرة في المسابقة القارية الأم بفوزه على مضيفه أيندهوفن الهولندي 1 صفر إياباً، بعد تعادلهما 2 2 ذهاباً.

ويدين رينجرز الذي وصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي بانجازه إلى مهاجمه الكرواتي أنتونيو تشولاك صاحب الهدف الوحيد (60)، بعدما كان سجل أحد هدفي فريقه في الذهاب.

وتحوّل تشولاك إلى بطل شعبي بعد عام من تسببه بخروج غلاسكو من المسابقة الأهم قارياً للأندية بتسجيله هدفين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه لصالح مالمو السويدي ليمنحه بطاقة التأهل من الدور الثالث للتصفيات.

وسجل الدولي الكرواتي بعد مجهود لزميله ماليك تيلمان اثر خطأ من الدفاع الهولندي، هدف التأهل للمرة الاولى منذ عام 2010.

وانضم غلاسكو إلى مواطنه ومنافسه اللدود سلتيك في سحب القرعة الخميس، ليخوض عملاقا الكرة الاسكتلندية غمار دور المجموعات معاً للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

كوبنهاغن

وتأهل أف سي كوبنهاغن بدوره إلى دور المجموعات بتعادله السلبي مع مضيفه طرابزون سبور التركي، بعدما كان فاز على أرضه 2 1 ذهاباً.

وأكمل دينامو زغرب عقد الأندية المتأهلة بحجزه البطاقة الأخيرة عقب فوزه على ضيفه بودو/غليمت النروجي 4 1 بعد التمديد، معوضاً خسارته ذهاباً صفر 1.

سجل رباعية دينامو زغرب ميسلاف أورشيتش (4) وبرونو بيتكوفيتش (35) والبديلان السويسري يوزيب درميتش (116) وبيتار بوشكاي (120)، وللخاسر الدنماركي ألبرت غرونبيك (70).