قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أن صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا سيبقى في صفوف الفريق خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير اشارت الى رغبة سيلفا في الرحيل عن الدوري الانكليزي الممتاز وسط اهتمام من ناديي برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وشارك سيلفا احتياطيًا في أول مباراتين في الدوري المحلي قبل ان يشارك اساسيا في الثالثة ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل 3 3.

وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا بعد المباراة الودية ضد برشلونة الاربعاء والتي ذهب ريعها لأوكرانيا، فألمح حينها الى إمكانية التخلي عن خدماته في حال الحصول على عرض جيد، لكن في المؤتمر الصحافي التقليدي الجمعة عشية المباراة ضد كريستال بالاس في المرحلة الرابعة كانت لهجته مختلفة بقوله "سيبقى هنا من دون أدنى شك. لم نتلق أي اتصال من أي ناد في ما يتعلق ببرناردو سيلفا، وبالتالي سيبقى. أنا أقول لكم إنه سيبقى".