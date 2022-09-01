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لندن: عاد لاعب الوسط البرازيلي ويليان الى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من أجل الدفاع عن ألوان العائد فولهام، وذلك وفق ما أعلن الخميس النادي اللندني.

ونقل فولهام عن البرازيلي البالغ 34 عاماً قوله "أنا سعيد بالعودة الى الدوري الإنكليزي الممتاز. فولهام نادٍ مميز، نادٍ يريد التطور، يريد القتال على أمور أكبر، وبالتالي أنا هنا من أجل مساعدته، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء".

وتأتي عودة ويليان الى الدوري الممتاز، حيث تألق في صفوف تشلسي بين 2013 و2020 قبل الانتقال الى الجار اللندني أرسنال لموسم واحد من دون أن يحقق النجاح المرجو، بعد فسخه عقده مع كورنثيانز البرازيلي بسبب التهديدات والإهانات التي طالته وعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن لندن تروق للاعب شاختار دانييتسك الأوكراني سابقاً، إذ بات فولهام الفريق الثالث من العاصمة الذي يدافع عن ألوانه لاعب الوسط الفائز بالدوري الممتاز مرتين مع تشلسي إضافة الى لقب في كل من الكأس وكأس الرابطة ومسابقة "يوروبا ليغ" التي توج بها على حساب أرسنال بالذات (4 1 عام 2019).