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برلين: أقال نادي لايبزيغ الألماني الاربعاء مدربه الإيطالي دومينيكو تيديسكو إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "انفصل لايبزيغ عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء".

وأضاف أنه "تم إعفاء أيضًا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. سيقدم النادي معلومات عن خلف المدرب في الوقت المناسب".

والى جانب هذه الخسارة الفادحة، يعاني لايبزيغ الذي كان دائمًا ينافس بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا الى جانب بوروسيا دورتموند، من بداية سيئة في الدوري الالماني، إذ اكتفى بفوز واحد من أول خمس مراحل مقابل تعادلين وخسارتين ويحتل المركز الحادي عشر.

تولى الايطالي-الالماني المهام في لايبزبغ في كانون الاول/ديسمبر الفائت خلفًا للأميركي جيسي مارش عندما كان الفريق في المركز الحادي عشر ونجح في تحسين نتائجه وإنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال.

وكان المدرب الذي قاد لايبزيغ الى أول لقب في تاريخه بعد تتويجه بكأس ألمانيا 2022 على حساب فرايبورغ في النهائي بركلات الترجيح.