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ابوظبي: أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الخميس ان منتخبه الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الارجنتيني في العاصمة أبوظبي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضمن استعدادات الاخير لمونديال قطر 2022.

وتقيم الارجنتين معسكراً في أبوظبي قبل التوجه الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي يقام من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوقعت القرعة بطل مونديالي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

من جهته، يستعد "الأبيض" الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة المقررة في كانون الثاني/ يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في آذار/ مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.

ثلاث مباريات

وتخوض الامارات اضافة الى لقاء الارجنتين، ثلاث مباريات ودية مع الباراغواي في 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبوظبي في المرحلة الثانية من الاعداد.