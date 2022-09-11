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إيلاف من الرباط: توج نهضة بركان، السبت، بكأس "السوبر" الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على الوداد البيضاوي بهدفين لصفر، في نهائي مغربي خالص احتضنه ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان الوداد الرياضي قد توج بكأس إفريقيا للفرق البطلة، فيما توج نهضة بركان بكأس الاتحاد الإفريقي.

واقتنص الشرقي البحري هدف السبق للفريق البركاني في الدقيقة 32، مستغلا تمريرة مركزة من الظهير الأيسر حمزة الموساوي، قبل أن يترجم حمزة المودن ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة 71، مسجلا بذلك ثاني أهداف فريقه.

ونجح الفريق البركاني، الذي يقود المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، على مدى أطوار اللقاء في ملء المساحات مع انضباط تكتيكي وندية في اللعب، مع تألق لافت للحارس حمزة الحمياني، فيما فشل الوداد البيضاوي، الذي يقوده المدرب المغربي الحسين عموتة، في فرض أسلوب لعبه على مستوى وسط الميدان، في وقت غاب التركيز على خط دفاعه، وافتقد الهجوم الفعالية المطلوبة.



