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الرباط: أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الإثنين عودة حكيم زياش الى تشكيلة "أسود الأطلس"، للمباراتين الاعداديتين لمونديال قطر 2022 ضد تشيلي والباراغواي نهاية الشهر الحالي.

وكان زياش (29 عاماً)، جناح تشلسي الإنكليزي، أكد اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلاف مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش وهو أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة الأخير من منصبه.

وقال الركراكي خلال مؤتمر صحافي لإعلان تشكيلته الأولى منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب إن "التواصل مع زياش كان سهلا وأنا مرتاح لاننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة".

وأضاف "تحدثت اليه كمدرب للمنتخب وشرحت له باننا بحاجة الى أفضل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن ان نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش".

وتابع "زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على غرار (أشرف) حكيمي و(نصير) مزراوي خلافا للاعبين آخرين، وبالنسبة لي اللاعب الذي يختار بلاده سأساعده ولكن بالجودة".