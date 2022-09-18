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ألكانيس (إسبانيا) : أحرز الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي غريزيني) الأحد جائزة أراغون الاسبانية الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، بعدما نجح في تجاوز مواطنه فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) في اللفة الأخيرة، في حين كان أبرز الخاسرين متصدر الترتيب حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتاراو (ياماها) إذ خرج خالي الوفاض جراء انسحابه من اللفة الأولى.

وحرم باستيانيني الذي انهى السباق بوقت قدره 41:35.462 دقيقة الدراج المصنعي لفريق دوكاتي المنطلق من المركز الأوّل وصاحب المركز الثاني في ترتيب الدراجين بانيايا من فوز خامس توالياً بفارق 0.042 ثانية، فيما حلّ الاسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) ثالثاً بفارق 6.139 ثوانٍ.

وتوّج دوكاتي بطلاً للصانعين بفضل ثنائية باستيانيني وبانيانا ليحتفظ بلقبه، وذلك قبل خمسة سباقات من النهاية.

قال باستيانيني، رابع الترتيب العام مع 163 نقطة "كان السباق رائعاً بالنسبة لي منذ البداية (...) ارتكبت بعض الأخطاء خلال السباق (...) ولكن في النهاية تمكنت من الفوز، هو أشبه بحلم".

وخاض الدراجان الإيطاليان منافسة شرسة للمركز الأوّل، في حين نجح باستيانيني في تجاوز زميله المستقبلي في دوكاتي في الموسم المقبل في اللفة الأخير من السباق.

شرح بانيايا ما حصل معه عقب نهاية السباق "لم أعتقد أنه بامكاني تجاوز إينيا مجدداً لانه سبق لي أن خاطرت كثيراً في اللفات السابقة".

ورغم اكتفائه بالمركز الثاني، إلاّ أنّ بانيايا المتحدر من تورينو خرج بغلة وافية من النقاط (20) ولم يعد يتأخر سوى بفارق 10 عن المتصدر كوارتارارو (211 مقابل 201) الذي انسحب اثر حادث تصادم مع الاسباني مارك ماركيس (هوندا)، علماً أن مصير الاخير بطل العالم ست مرات للفئة الملكة كان مشابهاً لحامل اللقب اذ بعد ثوان قليلة اصطدم به زميله الياباني تاكاكي ناكاغامي، ما ألحق اضرارا بدراجته ليعلن انسحابه.

وسقط كوارتارارو، المنطلق من المركز السادس، في اللفة الأولى من السباق بعدما اصطدم من الخلف بدراجة ماركيس العائد إلى منافسات موتو جي بعد ثلاثة أشهر من الغياب (112 يوماً) بسبب خضوعه لجراحة في ذراعه.

واستمرت عقدة ماركيس في سباق بلاده على حلبة أراغون الاسبانية حيث لم ينجح خلال مسيرته في الصعود إلى منصة التتويج.

علّق الفرنسي الذي لم يعان من اصابة قوية بل مجرد حروق بسيطة على ما حصل معه قائلاً "الأمور جيدة. ما زلت أشعر الألم وببعض الحروق، ولكن هذا ما يحدث. لمرة واحدة كان لدينا إيقاع للمنافسة من أجل تحقيق نتيجة جيدة، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من فعل ذلك".

وأردف دراج ياماها "لا أتذكر الحادث جيداً، واعتقد أن الكثير من الدراجين ارتكبوا أخطاء... استدار مارك (ماركيس) وانزلق وضربت الجزء الخلفي من دراجته. توقفت في وقت مبكر جداً".

ووقف الدراجون والفنيون دقيقة صمت قبل بداية السباق تكريماً لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس الماضي.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة أراغون الكبرى:

1 الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي غريزيني) 41:35.462 دقيقة

2 الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 0.042 ثانية

3 الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 6.139 ث.

4 الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) بفارق 6.379 ث.

5 الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 6.964 ث.

ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 211 نقطة

2 الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 201

3 الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 194

4 الإيطالي إينيا باستيانيني (أبريليا) 163