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مونتيفيديو: سيغادر مهاجم منتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وسيكون سواريس (35 عاماً) لاعب أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الانكليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الاسبانيين، متاحاً للانتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان سواريس انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاماً من مغادرته.

وتألق سواريس في صفوف فريقه القديم-الجديد بتسجيله 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري.

وقال رئيس ناسيونال خوسيه فوينتيس "حالما ينتهي الموسم (في الأوروغواي)، سيغادر سواريس. هذا ما اتفقنا عليه. أقول هذا الأمر لكي أضع حداً لاي توقعات خاطئة. لقد بذل جهوداً كبيرة للمجيء إلى هنا. سواريس سيرحل".

وعلى الرغم من رغبة النادي بالاحتفاظ بسواريس، إلاّ أن الأخير لم يخفِ رغبته بالعودة إلى أوروبا، علماً أنه من غير المؤكد ما اذا كان سيتعاقد مع أحد الأندية قبل انطلاق مونديال قطر.

الدوري الأوروغوياني

وينتهي الموسم في الدوري الأوروغوياني في 31 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل 20 يوماً من انطلاق العرس الكروي العالمي حيث سيكون سواريس ضمن تشكيلة الاوروغواي في قطر، علماً أنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفاً في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.

واستدعى دييغو ألونسو مدرب الأوروغواي المهاجم المخضرم لوديتي إيران في 23 الشهر الحالي وكندا في 27 منه.

وتستهل الأوروغواي مبارياتها في مونديال قطر ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمواجهة كوريا الجنوبية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تلعب أمام البرتغال وثم غانا.