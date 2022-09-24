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لوس انجليس : اعتبر مالك بوسطن سلتيكس، وصيف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ان ايقاف مدربه إيمي أودوكا لموسم كامل جاء نتيجة تحقيق اجرته شركة محاماة خارجية على مدى عدة اشهر، وذلك بعد ارتكابه "انتهاكات متعددة" لقوانين الفريق الداخلية.

ولم يعط ويك غروزبيك مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية غير المسبوقة في دوري "أن بي ايه"، في وقت كشفت عدة وسائل إعلام أميركية ان أودوكا كان على "علاقة حميمية توافقية" مع موظفة في النادي. وأضافت انها تتهمه بابداء تعليقات مهينة، ما دفع مسؤولي الفريق إلى اجراء تحقيق داخلي.

ولم تؤكَّد أو تنفى هذه المعلومات في المؤتمر الصحافي للمالك وبجانبه المدير العام براد ستيفنز.

وعن العقوبة الكبيرة التي تكبدها المدرب البالغ 45 عاماً، قال غروزبيك "اعتقد انها مبررة ومناسبة، نظراً للأدلة والحقائق. وتقبلها إيمي"، مضيفاً انه سيصاحبها "غرامة مالية كبيرة".

ولم يوضح ما إذا كانت تنطوي على حسم من راتبه في عقده الممتد حتى 30 حزيران/يونيو 2023، وما اذا كان المدرب سيعود لتولي منصبه بعد انتهاء فترة العقوبة.

أضاف "لا توجد مبادئ توجيهية واضحة لهذا الأمر، لكن كان واضحاً وجوب القيام بشيء جوهري حيال ذلك".

وفيما كشف غروزبيك ان انه لا يوجد شخص آخر في الفريق تعرض لعقوبة، وجّه ستيفنز تحية للسيدات العاملات في النادي "لدينا الكثير من النساء الموهوبات في منظمتنا، وكان يوم أمس (الخميس) صعباً للغاية عليهن. لا يستطيع أحد التحكم بالتكهنات على تويتر او الهراء المتفشي، وكفريق علينا حمايتهن الآن".

وعن حالة اللاعبين الذهنية راهناً، أضاف انهم "قلقون للغاية.. لكني اشعر بانهم يملكون الطاقة، التركيز والرغبة لتحقيق أمور كبرى الموسم المقبل".

وسيتولى تدريب سلتيكس، الفائز بلقب الدوري 17 مرة آخرها عام 2008، مساعد المدرب جو مازولا.

وأتت عقوبة أودوكا عقب رحيل المدرب المساعد السابق ويل هاردي في حزيران/يونيو للاشراف على تدريب يوتا جاز.

وتسلم أودوكا مهامه في سلتيكس العام الماضي بدلاً من براد ستيفنز، بعد أن تمت ترقية الأخير إلى منصب رئيس عمليات كرة السلة في النادي عقب رحيل داني إينج.

وكلاعب، شارك أودوكا في الدوري المحلي خلال سبعة مواسم، منها مواسمه الأربعة الأخيرة مع سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011. كما شغل منصب مساعد المدرب مع أندية سبيرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس، ليعود ويشرف على سلتيكس في حزيران/يونيو 2021.