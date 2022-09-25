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أوكلاند: جددت أستراليا فوزها على جارتها نيوزيلندا عندما تغلبت عليها 2-صفر الأحد في أوكلاند وأمام 35 ألف متفرج في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأولى لنهائيات كأس العالم في قطر.

وسجل ميتشل دوك (54) وجايسون كامينغز (80 من ركلة جزاء) الهدفين.

وكانت استراليا حسمت المواجهة الأولى قبل ثلاثة أيام في صالحها في بريزبين بهدف وحيد سجله أوير مابيل (35).

وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد "بشكل عام، كان الأداء جيدًا، لكني أعلم أن (الأولاد) قادرون على الأداء بشكل أفضل".

ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.