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الجزائر: أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، السبت من الجزائر فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا، مؤكدا ان "لا بلد سيحظى بمعاملة تفضيلية".

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي "أريد أن أطمئنكم أن لا بلد سيحظى بمعاملة تفضيلية ولا بلد يمكنه ان يمارس ضغوطا" لصالح او ضد بلد آخر.

وأكد مرارا "هذا لن يحدث"، مشيراً إلى ان ما ينتظره الأفارقة من تنظيم أهم منافسة رياضية قارية يجعلها "في غاية الأهمية".

معايير عالمية

وأضاف ان الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي تريد "بناء مسار يكون متسقًا وعادلاً ومنصفاً ويعامل الجميع على قدم المساواة"، موضحا "لن نختار دولة ليست في المستوى المناسب للوفاء بالمعايير" العالمية.

وقال "إنني أشجع جميع الدول الـ54 في إفريقيا" لتقديم طلبات استضافة كأس إفريقيا. والمهم في نظري هو كيف ينظر الأفارقة لنا، هل نحن منصفون؟".

وكان الاتحاد الافريقي أعلن مساء الجمعة سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد، بعد زيارة رئيسه لكوناكري.

تقديم الطلبات

والسبت تقرر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية إعادة فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية.

وبخصوص الجزائر منظمة نهائيات 1990، قال رئيس الاتحاد انه يشجعها على تقديم ترشحها، كما شجع السنغال التي نظمت نسخة 1992.

ويعتزم المغرب، مضيف نسخة 1988، تقديم ترشحه، وفق ما أفاد مصدر من الاتحاد المغربي وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد القاري منح عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون، 2021 لساحل العاج و2023 لغينيا.

لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وساحل العاج 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.