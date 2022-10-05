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دبي : يخوض ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس الخميس في أبوظبي مباراة تمهيدية للموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" الذي ينطلق في 18 تشرين الاول/ أكتوبر.

ويلتقي الفريقان مجددًا السبت في صالة الاتحاد ارينا في جزيرة ياس.

وأصبحت العاصمة الإماراتية أول مدينة في الخليج تستضيف مباريات لفرق أن بي ايه، بموجب اتفاقية بين رابطة الدوري ودائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي تسري في 2022 وتستمر لسنوات عدة.

وتضمنت الاتفاقية إضافة الى خوض مباريات تمهيدية، إقامة دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور ان بي ايه" في مدارس دولة الإمارات، الى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الاميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وكان ميلووكي باكس توج في 2021 بطلا للدوري بعد 50 عامًا من الابتعاد عن اللقب، وسيلعب في ابوظبي للمرة الثالثة في مباريات خارجية منذ قدوم نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد الأولى عام 2015 في لندن بمواجهة نيويورك نيكس، والثانية في باريس عام 2020 امام تشارلوت هورنتس.

وقال أنتيتوكونمبو "نفتخر بتمثيل مدينتنا وعشاق باكس في جميع أنحاء العالم، وخوض أول مباراة على الإطلاق في ابوظبي. عندما تكون جزءا من صناعة التاريخ فهذا يعطيك شعورًا رائعًا".

وشارك النجم اليوناني مع مجموعة من لاعبي باكس في ابوظبي في حصة تدريبية للاطفال.

وأكد يانيس "أعلم أنهم (الاطفال) سيتذكرون هذه الساعة او الساعتين التي قضيناها معهم، عندما كنت في سن الـ14 مررت بنفس الشعور، وساعدني نجوم من دوري المحترفين وأوروبا في أن أصبح ما انا عليه اليوم".

من جهته، وعد بوبي بورتيس، لاعب باكس، الجماهير التي ستتابع المباراة بأنها "ستكون على موعد مع تجربة استثنائية لن تنسى".

وتابع "نتطلع جميعًا لان نجعل الجماهير تعيش هذه التجربة بتقديم عرض مميز سواء في المباراتين داخل الملعب، او الاحداث المرافقة لهما خارج الملعب كونه ليس حدثًا رياضيًا فقط بقدر كونه حدثًا مجتمعيًا ترفيهيًا".

وعن المباراتين امام أتلانتا هوكس قال "سنخوضهما بأقصى طاقتنا بالتأكيد، لاننا في هذه المرحلة نقوم بتجربة طرق اللعب والقيام بالخطط، ونريد ان نعزز الانسجام بيننا كلاعبين وفريق".