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لندن: أعرب غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد عن قلقه إزاء إصابة لاعبين آخرين قبل نهائيات كأس العالم في قطر (مونديال 2022) في ظل ازدحام جدول المباريات.

وقال ساوثغيت ردا على سؤال حول مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر الذي تعرض لإصابة في صفوف بطل الدوري الممتاز: "ما أراه هو جدول مزدحم حقًا والكثير من اللاعبين الذين سيلعبون الكثير من الدقائق وأعتقد، من الناحية الواقعية، أننا سنخسر المزيد (من اللاعبين)".

وأضاف على هامش قرعة تصفيات كأس أوروبا 2024 في فرانكفورت "أجد فقط أن المباريات مكثفة جدا ويلعب (اللاعبون) كثيرًا".

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" تلقى ضربة موجعة في أيلول/سبتمبر الماضي بغياب لاعب وسط مانشستر سيتي الآخر كالفين فيليبس، أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف ويحوم الشك حول مشاركته في مونديال قطر.

وأضاف ساوثغيت "بالنسبة لهذين اللاعبين سيتعين علينا تحديد مستوى حالتهم البدنية، لأننا لن نخوض مباراة ودية قبل النهائيات".

تشكيلة النادي لمونديال 2022

كما أوضح المدير الفني الإنكليزي أنه يعتزم الكشف عن تشكيلته لكأس العالم "ربما قبل نهاية المرحلة الأخيرة" قبل توقف الدوري الممتاز قبل 12 تشرين الثاني/نوفمبر بقليل.

وقال "لا أعتقد أنه ستكون هناك حاجة للعديد من اللاعبين في القائمة الاحتياطية لأنه في ذلك الوقت يجب أن تكون لدينا صورة دقيقة إلى حد ما" عن اللاعبين المتاحين.

يذكر ان قرعة المونديال أوقعت انكلترا في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وويلز والولايات المتحدة.