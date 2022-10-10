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لشبونة: أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين عن استحواذها على 21.67 في المئة من نادي سبورتينغ براغا، ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم، في عملية قد تسمح لفريق العاصمة الفرنسية بامتلاك نادٍ توأم لتنمية براعمه الشابة.

قالت في بيان "أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المجموعة الاستثمارية وراء العديد من العلامات التجارية والشركات الرياضية الرائدة في العالم، عن اتفاقية توقيع بين أوليفيديسبورتوس بما خص استحواذها 21.67 في المئة من رأس مال نادي سبورتينغ براغا".

وأضاف النادي في بيان الى البورصة "من المتوقع نقل الأسهم الخاضعة لاتفاقية الشراء في غضون 60 يومًا".

وفي بيان منفصل على موقعه الرسمي، رحّب النادي الواقع في شمال البرتغال "بحماس بدخول شركة قطر للاستثمارات الرياضية في حصته، وهو متأكد من أن القدرات والخبرة التي أظهرتها على المستوى الدولي، في مختلف المجالات، تشكل لسبورتينغ براغا قيمة مضافة والسماح بنمو العلامة التجارية وتوسعها العالمي".

من جهته، اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس الشركة ومالك باريس سان جرمان أن "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم - وهو يضم من أكثر المشجعين حماسًا وأحد أفضل الأنظمة المختصة بالمواهب في العالم. يعتبر نادي سبورتينغ براغا مؤسّسة برتغالية مثالية، لها تاريخ فخور وطموح هائل وسمعة جيدة في التميز داخل وخارج الملعب".

أصبح سبورتينغ براغا ثاني نادٍ أوروبي ينضم إلى كنف باريس سان جرمان، بعد أويبن في الدرجة الاولى البلجيكية.

أوضح "لا ينتج عن هذه العملية أي تغيير في إدارة النادي، هناك ضمانة على الاستقلالية الكاملة لقرار مجلس الإدارة المٌعيّن بدعم من غالبية المساهمين".