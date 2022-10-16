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ميلانو : واصل إنتر صحوته في الدوري الايطالي لكرة القدم محققًا فوزه الثاني تواليًا جاء على حساب ضيفه ساليرنيتانا 2 صفر الاحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

افتتح الارجنتيني لاوتارو مارتينيس التسجيل للنيراتسوري (14)، فيما ضاعف نيكولو باريلا التقدم في الشوط الثاني (58).

ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي المباراة منتشيًا من تعادل مثير 3 3 في برشلونة الاربعاء قرّبه من العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا والإطاحة بالفريق الاسباني خارج المسابقة، بعد أن أسقطه 1 صفر في ميلانو.

وبعد سقوطه في مباراتين تواليًا امام أودينيزي وروما، استعاد إنتر توازنه الاسبوع الماضي بفوزه 2 1 على ساسوولو قبل أن يحقق الاحد انتصاره السادس هذا الموسم في "سيري أ" ليتقدم الى المركز السابع على بٌعد نقطتين عن كل من لاتسيو الثالث وأودينيزي الرابع اللذين يلتقيان لاحقًا وميلان الخامس الذي يحل على فيرونا. لكنه سيبتعد بفارق سبع نقاط عن الصدارة في حال استعادها نابولي لاحقًا عندما يلاقي ضيفه بولونيا.

وفرض النيراتسوري هيمنته على مجريات الشوط الاول وافتتح التسجيل بتسديدة لمارتينيس بيمناه من خارج المنطقة الى يمين الحارس (14) ليحرز هدفه الاول في الدوري منذ آب/أغسطس.

وكاد أن يضاعف القائد السلوفاكي ميلان سكرينيار تقدم أصحاب الارض عندما تابع برأسه عرضية من فيديريكو ديماركو، تصدى لها الحارس لويجي سيبي ببراعة (37).

وكانت الفرصة الخطيرة الوحيدة لساليرنيتنا في الشوط الاول عبر القبرصي غريغوريس كاستانوس أبعدها الحارس الكاميروني أندريه أونانا الى ركنية (41).

ويستمر غياب البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن إنتر بسبب الاصابة.

كاد أن يسجل إنتر هدفًا جميلا عندما مرر الهولندي دنزل دمفريز عرضية زاحفة عن الجهة اليمنى، مررها مارتينيس بكعب قدمه خلفية نحو ديماركو أُبعدت من أمامه لتعود الى الارجنتيني الذي حاول متابعتها برأسه من مسافة قريبة ارتطمت بالحارس (45+1).