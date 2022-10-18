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طوكيو: يودّع الدولي الياباني السابق شونسوكي ناكامورا المستطيل الأخضر بعد مسيرة دامت 26 عامًا في ملاعب كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، وفق ما أعلن ناديه يوكوهاما أف سي الثلاثاء.

برز لاعب الوسط الهجومي البالغ 44 عامًا بشكل خاص مع سلتيك الذي توج معه ثلاث مرات بلقب الدوري الاسكتلندي، وخاض نسختين من نهائيات كأس العالم.

نقل ناديه عنه في بيان "في مسيرتي الطويلة في كرة القدم، عانيت من انتكاسات عدة، ولكن كان هناك دائماً أشخاصاً دعموني ودفعوني إلى الأمام".

وتابع "تمكنت من القتال كلاعب كرة قدم لأني كنت محاطًا بدعم كبير".

لم يعط ناكامورا تفاصيل محددة لاعتزاله، لكن الصحافة المحلية تحدثت عن إصابات في كاحله الأيمن.

بدأ مسيرته مع يوكوهاما مارينوس في 1997 قبل أن ينتقل إلى أوروبا ويلعب مع أندية عدة بينها سلتيك (2005 2009) وإسبانيول الإسباني (2009 2010)، قبل أن يعود إلى بلاده من بوابة ناديه الأول حتى 2017 ثم جوبيلو إيواتا وبعدها إلى يوكوهاما أف سي منذ 2019.

لعب مع اليابان 98 مباراة بين 2000 و2010 وتوج مع "الساموراي" بطلاً لآسيا في 2000 و2004، وسجّل له 24 هدفًا.

يُنسب إلى ناكامورا المساعدة في تمهيد الطريق للاعبين اليابانيين في أوروبا وفي سلتيك الذي يضم راهنًا في صفوفه أربعة لاعبين يابانيين.

قال في البيان "مضى 40 عامًا منذ أن ركلت كرة قدم للمرة الاولى في الحضانة".