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مدريد: يعاني قائد أتلتيكو مدريد ولاعب وسط المنتخب الاسباني لكرة القدم كوكي من إصابة على مستوى الفخذ قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أعلن ناديه.

جاء في بيان لنادي العاصمة الاثنين "يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها (...) سيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل" من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت الصحافة الاسبانية الى أن ابن الثلاثين عامًا سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الاول/ديسمبر)، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.

خرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتلتيكو 1-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو في الدوري المحلي السبت.

تفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أمام كوستا ريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة الى جانب ألمانيا واليابان.