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لايبزيغ (ألمانيا): بلغ لايبزيغ حامل اللقب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 4-صفر الثلاثاء على هامبورغ الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية.

وبعدما بدأ حملة الدفاع عن اللقب الأول في تاريخه بفوز كاسح على فريق من الدرجة الرابعة 8-صفر، لم يجد فريق المدرب ماركو روزه صعوبة في حجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب ضيفه هامبورغ الذي يخوض موسمه الخامس توالياً في الدرجة الثانية.

ويدين لايبزيغ بتأهله الى الدنماركي يوسف بولسن والفرنسي محمد سيماكان، إذ سجل الأول هدفين في مدى ثلاث دقائق (33 و36)، فيما سجل الثاني هدفاً (68) مع تمريرة حاسمة في الهدف الأول لبولسن.

أما الهدف الرابع، فجاء في الدقائق الأخيرة عبر بنجامين هنريخس (81).

واحتُرِمَت التراتبية أيضاً في لقاء أينتراخت فرانكفورت وشتوتغارتر كيكرز من الدرجة الخامسة، إذ حسم الأول بطاقته بفوزه 2-صفر، على غرار ما فعل ماينتس بفوزه على لوبيك من الدرجة الرابعة أيضاً 3-صفر.

وودع بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته أمام مضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية 1-2، فيما حقق هوفنهايم انتصاراً ساحقاً على شالكه 5-1 وفاز فولفسبورغ على أينتراخت براونشفيغ من الدرجة الثانية 2-1، وبوخوم على إلفيرسبورغ من الدرجة الثالثة 1-صفر.

ويستكمل الدور الثاني الأربعاء، وستكون مواجهة بايرن ميونيخ مع مضيفه أوغسبورغ الأبرز، الى جانب لقاء بوروسيا دورتموند ومضيفه هانوفر.