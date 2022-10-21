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لوس أنجليس: حسم كليبرز بقيادة نجمه كواهي لينارد العائد إلى الملاعب بعد عام ونصف العام من اصابة خطيرة في ركبته "ديربي" مدينة لوس أنجليس لصالحه، بفوزه على جاره اللدود ليكرز 103-97 الخميس، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وبعدما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء خوفاً من تجدد الاصابة، خاض لينارد 21 دقيقة، منها الدقائق الاخيرة، ولعب دوراً حاسماً في توجيه ضربة قاضية إلى ليكرز عندما سدد كرة ناجحة قبل 52 ثانية من صافرة النهائية اعطت الأفضلية لفريقه 101-95.

وتألق لينارد بتسجيله 14 نقطة إلى 7 متابعات، عاكساً اللعب الجماعي الذي تميز به كليبرز، اذ انهى 5 لاعبين آخرين المباراة بحصاد اجمالي فوق العشر نقاط، أبرزهم بول جورج صاحب 15 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وجون وول (15 نقطة).

وساهم الكرواتي إيفيتسا زوباتس في تعزيز قدرات كليبرز الهجومية تحت سلة ليكرز بتسجيله 14 نقطة إضافة إلى 17 متابعة و5 سرقات، في حين اكتفى الفرنسي نيكولا باتوم بنقطة يتيمة و5 متابعات في 10 دقائق.

ونجح كليبرز في الابتعاد بالنتيجة خلال الربع الثالث بتسجيله 29 نقطة مقابل 21، متقدماً بفارق اجمالي بلغ 21، قبل أن يقلب ليكرز المعادلة ويتقدم 89-87 بفضل لوني ووكر أفضل مسجل في المباراة (26).

غير أن بطل عام 2020 والذي سقط في مستهل مبارياته أمام غولدن ستايت ووريرز الثلاثاء، لم يتمكن من تسجيل سوى 6 نقاط في الدقائق السبع التالية، في حين لم ينجح ليبرون جيمس (20 نقطة و10 متابعات) وأنتوني ديفيس (25 نقطة و8 متابعات) في قلب النتيجة في الاوقات الحاسمة.

في فيلادلفيا، وعلى غرار ما حصل مع كليبرز، استهل ميلووكي باكس الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة بفوزه في الدقائق الأخيرة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 90-88، ليتعرض الاخير لخسارته الثانية توالياً بعد أولى أمام بوسطن سلتيكس الثلاثاء.

ميلووكي يفرض تفوقه

وفي مباراته الأولى، ترك أفضل لاعب في الدوري مرتين (2019 و2020) اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بصماته على اللقاء بتحقيقه "دابل-دابل" (أكثر من عشر في فئتين احصائيتين) مع 21 نقطة و13 متابعة، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة و3 سرقات.

وفي غياب كريس ميدلتون المصاب منذ أيلول/سبتمبر، لعب بروك لوبيز دوراً حاسماً خلف القوس مع 4 رميات ثلاثية من اجمالي 17 نقطة، فيما لم يكن جرو هوليداي موفقاً اذ اكتفى بـ 6 نقاط فقط و8 تمريرات حاسمة.

فرض ميلووكي، بطل عام 2021، تفوقه طوال معظم فترات المباراة ونجح في توسيع الفارق إلى 13 نقطة قبل نهاية الربع الثالث، قبل أن يدق جيمس هاردن ناقوس الخطر لفيلادلفيا.

وسجل هاردن في الربع الأخير 16 نقطة من اجمالي 31 إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات، مساهماً في عودة فريقه وتقدمه بفارق نقطتين 86-84 قبل دقيقتين من النهاية.

غير أن باكس استعاد زمام الامور بفضل ويسلي ماثيوز (8 نقاط)، صاحب تسديدة ثلاثية منحت التقدم لفريقه قبل 25 ثانية من النهاية (89-88).

ووجد هاردن نفسه وحيداً بعدما فشل الكاميرون جويل إمبيد في تسجيل أي نقطة في الشوط الثاني من اجمالي 15 نقطة و12 متابعة، ليتلقى فريق المدرب دوك ريفرز خسارة ثانية.