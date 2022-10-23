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سيبانغ (ماليزيا) : فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) بشكل درامي الأحد، لكن لقب بطولة العالم لا يزال رهن الحسم بعد احتلال منافسه الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الثالث.

وكان بانيايا سيظفر باللقب في ماليزيا لو أن كوارتارارو أنهى السباق خارج منصة التتويج في سيبانغ، لكن الإيطالي سائق دوكاتي عزز تقدمه بفارق 23 نقطة (258) قبل الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في فالنسيا الإسبانية بعد أسبوعين.

وحسم بانيايا السباق في 40:14.332 دقيقة، متقدماً بفارق 0.270 ثانية عن مواطنه وزميله إينيا باستيانيني.

وأكمل كوارتارارو عقد منصة التتويج بحلوله ثالثاً على مسافة 2.7 ثانية.

وبدأ بانيانا السباق في المركز التاسع، لكن انطلاقته كانت قوية ليتقدّم إلى المركز الثاني مع نهاية اللفة الأولى، خلف الإسباني خورخي مارتن الذي كان في الصدارة.

وقال بانيايا منتشياً بالفوز "لقد حققت أفضل بداية على الإطلاق في حياتي. كانت مثالية".

لم تستمر صدارة مارتن طويلاً، إذ انزلقت دراجته في اللفة السابعة وانسحب من السباق، وهذا ما أتاح لبانيايا تصدّر السباق أمام باستيانيني في المركز الثاني وكوارتارارو في المركز الثالث.

وقال الإيطالي الفائز "لقد خاطرت بعض الشيء في المقدمة. كانت مطاردة خورخي أكثر من اللازم بالنسبة للإطار الخلفي وبدأت أشعر بالتوتر، ثم للأسف انزلق"، ليحقق بانيايا فوزه السابع هذا الموسم.

ومع بقاء 25 نقطة فقط في سباق فالنسيا، على كوارتارارو أن يفوز بآخر سباقات العام 2022، آملاً بأن ينهي بانيانا سباقه في المركز الخامس عشر أو أقل ليحافظ الفرنسي على لقبه ببطولة العالم.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ماليزيا الكبرى:

1 الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:14.332 دقيقة

2 الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي غريزيني) بفارق 0.270 ث

3 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 2.773 ث

4 الايطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي في أر 46) بفارق 5.446 ث

5 الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 11.923 ث

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1 الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 258 نقطة

2 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 235

3 الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 212

4 الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي غريزيني) 211