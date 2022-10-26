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لايبزيغ (ألمانيا): أسقط لايبزيغ الألماني ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-2 الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، معززًا آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة، ومتقدمًا بثلاث نقاط عن شاختار دانييتسك الاوكراني المتعادل 1-1 مع مضيفه سلتيك الاسكتلندي (نقطتان).

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الاخيرة ضد شاختار للتأهل، علمًا أنه في حال خسارته وتساويهما في النقاط، ستكون البطاقة من نصيب الفريق الاوكراني بفضل المواجهتين المباشرتين بعد أن فاز شاختار 4-1 في ألمانيا في الجولة الاولى.

في لايبزيغ، سجل الكرواتي جوسكو غفارديول (13)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (18) والبديل تيمو فيرنر (81) أهداف أصحاب الارض، فيما أحرز هدفي الضيوف البرازيليان فينيسيوس جونيور (44) ورودريغو (90+4 من ركلة جزاء).

وهذه الخسارة الأولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات.

وخاض ريال مدريد المباراة بغياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة ًالذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر حرمت المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية من المشاركة في الفوز على إشبيلية 3-1 في الدوري المحلي، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض "لضربة في الفخذ" خلال اللقاء مع النادي الأندلسي، وصانع الالعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة من دون تحديد السبب.

وشارك الفرنسي إدواردو كامافينغا أساسيًا بعدما كان طرفًا في المباريات الأربع الأولى في المجموعة لكن مرة واحدة أساسيًا، وكانت أمام لايبزيغ بالذات في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح بطل إسبانيا 2-صفر في "سانتياغو برنابيو".

ولعب في خط المقدمة ماركو أسنسيو إلى جانب فينيسيوس ورودريغو.

تقدم أصحاب الأرض

وافتتح لايبزيغ التسجيل بعد أن تابع البرتغالي أندري سيلفا برأسه الكرة من ركنية، تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتتهيأ أمام غفارديول تابعها في الشباك (13).

وضاعف أصحاب الارض تقدمهم عندما سدد دافيد راوم الكرة من خارج المنطقة، ارتطمت بالفرنسي أوريليان تشاوميني لتسقط أمام نكونكو الذي سددها صاروخية رائعة بيسراه في سقف المرمى (18).

وقلص فينيسيوس تقدم أصحاب الارض برأسية إثر عرضية من داخل المنطقة من أسينسيو (44).

وسجل فيرنر، لاعب تشلسي الانكليزي السابق الذي عاد هذا الصيف الى لايبزيغ، الهدف الثالث إثر مجهود مميز من الفرنسي محمد سيماكان الذي مرر كرة عرضية الى الالماني تابعها في المرمى (81).

وتحصل رودريغو على خطأ إثر عرقلة من نكونكو ترجمها بنفسه بنجاح (90+4).

في المباراة الاخرى، تقدم سلتيك عبر اليوناني جورجيوس ياكوماكيس (34) فيما عادل شاختار عبر ميخايلو مودريك (58).