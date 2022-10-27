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لوس انجليس: سجّل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة أو أكثر مرة ثانية هذا الموسم، فقاد ميلووكي باكس إلى الحفاظ على سجله نظيفاً من الخسارة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والفوز على ضيفه بروكلين نتس 110 99 الأربعاء.

وحمل يانيس فريقه على كتفيه عندما سجل 17 نقطة في الربع الثالث، مساهماً بقلب تأخره 12 نقطة عند استراحة الشوطين.

أضاف 17 نقطة في الربع الاخير لينهي المباراة برصيد 43 نقطة، ويرفع باكس رصيده إلى ثلاثة انتصارات دون خسارة.

وكان أفضل لاعب سابقاً في دوري "أن بي ايه" قد سجّل 44 نقطة في مباراته الأخيرة ضد هيوستن السبت، ليبلغ معدل تسجيله 36 نقطة في المباراة الواحدة.

في المقابل، طُرد مدرب بروكلين ستيف ناش في الربع الثالث، بعد فورة غضب غير اعتيادية من المدرب الكندي عضو نادي المشاهير. وعبّر ناش عن غضبه لعدم احتساب الحكام خطأ على يانيس، بعد اسقاطه نجم بروكلين الأسترالي باتي ميلز.

واحتاج ناش الحانق لتدخل لاعبيه والجهاز الفني من اجل ابعاده عن الحكام والدخول إلى غرف الملابس.

وجاء طرد ناش في وقت بدأت المواجهة تميل لمصلحة ميلووكي الذي تعافى من تأخره 18 35 في الربع الثاني، فتفوق على ضيفه في الثالث 35 21.

وكان بروكلين يتقدّم أربع نقاط عند طرد ناش، لكن يانيس اخذ الأمور على عاتقه منذ تلك اللحظة، ليحقق فريقه فوزاً مستحقاً.

وساهم مع يانيس زميله لاعب الارتكاز البديل بوبي بورتيس (20 نقطة و11 متابعة) والموزع جرو هوليداي (15 نقطة).

دورانت

في المقابل، كان النجم المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجل لدى بروكلين (33 نقطة)، وأضاف النجم الآخر كايري إرفينغ 27.

والحق تورونتو رابتورز بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خسارته الرابعة هذا الموسم 119 109، في مباراة شهدت بروز غاري ترنت جونيور صاحب 27 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

ورغم تسجيل كل الكاميروني جويل امبيد وتايريز ماكسي 31 نقطة لفيلادلفيا، إلا ان التوازن الهجومي لتورونتو صنع الفارق مع تسجيل ستة لاعبين 10 نقاط أو أكثر، بينهم الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة و13 تمريرة حاسمة) وسكوتي بارنز (16 نقطة و10 متابعات).

وفي ديترويت، ضرب تراي يونغ (35 نقطة) وقاد أتلانتا هوكس إلى العودة بالفوز من أرض بيسوتنز 118 113، فيما كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الأفضل لدى الخاسر مع 33 نقطة.

وفي كليفلاند، تفوّق باولو بانكيرو، الرقم 1 في اختيارات اللاعبين الجدد (درافت)، بتسجيله 29 نقطة، لكنها لم تجنّب أورلاندو ماجيك الخسارة أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 92 103.