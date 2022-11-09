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واشنطن: تنقل روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة بريتني غراينر إلى سجن عقابي في روسيا، على ما أعلن محاموها الأربعاء، ما أثار تنديداً شديداً من البيت الأبيض.

ونُقلت غراينر التي أدينت بحيازة كمية صغيرة من زيت الحشيش من مركز احتجاز في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر و"في طريقها الآن إلى سجن عقابي"، كما قال فريقها القانوني في بيان.

وأوضح محاموها أن روسيا ترسل عادة إخطارات بنقل السجناء عبر البريد، في عملية تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. وأضافوا "ليس لدينا أي معلومات عن موقعها الحالي أو وجهتها النهائية".

وأثارت قضية غراينر غضبا في الولايات المتحدة، مع تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع روسيا لاقتراح اتفاق لتحريرها رغم التوتر المتزايد بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن الولايات المتحدة قدّمت "عرضا مهما" لروسيا لحل قضيتها. وتابعت في بيان "كل دقيقة يتعين على بريتني غراينر أن تتحمل فيها احتجازا غير قانوني في روسيا هي دقيقة طويلة جدا".

وأضافت "فيما تواصل الإدارة العمل بلا كلل لإطلاق سراحها، أمر الرئيس بالضغط على محتجزيها الروس لتحسين معاملتها والظروف التي قد تُجبر على تحملها في مجمّع للسجون".