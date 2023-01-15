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الرياض: تعادل نادي النصر سلباً مع الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في قمة منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم السبت.

ولم يقدم الفريقان المستوى المأمول منهما، إذ طغى الحذر على مجريات اللقاء.

وتعرض الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر، لإصابة قوية بعد التحام مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، أجبرته على مغادرة الملعب بسيارة طبية، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى عقب صافرة النهاية.

وبهذا التعادل، احتفظ النصر بصدارة الدوري رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، انتزع الاتحاد فوزاً مهماً عندما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الباطن إلى فوز 2-1.

وتقدّم الباطن بهدف يوسف المزيريب (23)، ورد الاتحاد بهدفين من ركلتي جزاء سجّلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله (45+7) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (50).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الباطن في المركز الأخير بنقطتين فقط.

في المقابل، خطف الفيحاء ثلاث نقاط مهمة عندما تغلب على مضيفه الرائد 4-2.

وتناوب على تسجيل رباعية الفيحاء الإسباني فيكتور رويس (41 من ركلة جزاء)، الصربي ميلان بافكوف (42)، والبرازيليان ريكاردو ريلر (87) وباولينهو (90+4)، بينما سجل ثنائية الرائد المغربي محمد فوزير (36) والروماني ألكسندرو ميتريتسا (45+3).

وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

النتائج والترتيب:

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 13 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الخميس

الطائي - التعاون 1 - 3

الفتح - الاتفاق 2 - 0

الجمعة

أبها - ضمك 2 - 1

الخليج - الوحدة 3 - 2

السبت

الباطن - الاتحاد 1 - 2

الرائد - الفيحاء 2 - 4

الشباب - النصر 0 - 0

الأحد

(15:00) الهلال - العدالة

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. النصر 13 9 3 1 27 6 30

2. الاتحاد 13 8 4 1 19 6 28

3. الشباب 13 8 3 2 26 9 27

4. الهلال 13 7 5 1 22 11 26

5. التعاون 13 8 2 3 21 14 26

6. أبها 13 6 1 6 17 21 19

7. الفتح 12 6 0 6 19 13 18

8. ضمك 13 4 6 3 16 13 18

9. الطائي 13 6 0 7 18 19 18

10. الاتفاق 13 4 4 5 12 12 16

11. الرائد 14 5 1 8 16 23 16

12. الفيحاء 13 4 3 6 16 22 15

13. الوحدة 12 3 3 6 8 13 12

14. الخليج 13 3 1 9 8 21 10

15. العدالة 12 2 2 8 7 21 8

16. الباطن 13 0 2 11 8 36 2