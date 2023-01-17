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لوس أنجليس: واصل بوسطن سلتيكس، وصيف بطل الموسم الماضي، ونجمه جايسون تايتوم التحليق في صدارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز سابع توالياً كان على حساب مضيفه تشارلوت هورنتس 130 116 الإثنين في اليوم الماراثوني التقليدي التكريمي للراحل مارتن لوثر كينغ المناهض للعنصرية.

في تشارلوت، حيث ألقى لوثر كينغ خطابًا في عام 1960 بعنوان "الأسود والحلم الأمريكي"، معلناً "لدي حلم" الذي ظل مشهورًا بعد ثلاث سنوات تقريبًا، فرض تايتوم نفسه نجما بتسجيله 51 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وقال تايتوم عقب المباراة "بدونه (لوثر كينغ)، لم يكن يإمكاني فعل ما أفعله وأحقق حلمي".

وتفوق سلتيكس منذ بداية المباراة ووسع الفارق الى 17 نقطة مطلع الربع الثالث لكن تشارلوت نجح في العودة وتقليصه الى نقطتين بفضل تألق جايلن ماكدانيالز (26 نقطة) ولاميلو بال (25 نقطة)، لكن تايتوم أعاد السيطرة إلى فريقه في اللحظات الحاسمة بثلاث تثلاثيات متتالية منهيا الربع الأخيرة بتسجيله 18 نقطة.

ويملك سلتيكس أفضل غلة هذا الموسم برصيد 33 فوزا في 45 مباراة ويتربع صدارة الدوري والمنطقة الشرقية.

وفي ميلووكي، حيث طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1964 من جامعة ماركيت عدم منح شهادة فخرية للدكتور كينغ بحجة ارتباطه بالشيوعيين، استعاد باكس، بطل 2021، توازنه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه إنديانا بيسرز 132 119 فعزز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية.

ويدين باكس بفوزه إلى جونيور هوليداي الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، معوضا غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي فضل المدرب مايك بادنهولزر إراحته.

في واشنطن، حيث أعلن الناشط الحقوقي عن كتابه الشهير "لدي حلم" في 28 أغسطس 1963، عاد غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم محرجة في خمس مباريات، عندما تغلب على مضيفه ويزاردز 127 118 بفضل نجمه ستيفن كوري صاحب 41 نقطة بينها 12 حاسمة في الربع الأخير.

وقال كوري "هذا كل ما يتطلبه الأمر في هذه المرحلة لمحاولة تصحيح المسار واستعادة ديناميكية جيدة".

وبرز جوردان بول وداريموند غرين أيضا في صفوف ووريرز، فسجل الأول 32 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.