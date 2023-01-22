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باريس : أقصيت المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون الاحد، مع استمرار سقوط المصنفين في أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

وتفوقت ريباكينا، المصنفة 25 عالميًا، على بطلة رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي 6 4، 6 4 حارمة البولندية من مسعاها للقب أول في ملبورن.

وتلتقي تاليًا مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس 2017، التي حققت مفاجأة أخرى بإسقاطها الاميركية كوكو غوف السابعة عالميًا 7 5، 6 3.

قالت ريباكينا بعد الفوز "إذا ألعب (دائمًا) كما لعبت هذا الاسبوع وإذا حصل ذلك بانتظام، بالطبع سأقول إنه بإمكاني أن أكون الاولى عالميًا".

وتابعت "بإمكاني الفوز على أي لاعبة".

من جهتها، أكدت شفيونتيك المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى أن "إيلينا كانت الاكثر صلابة. هي من وضعت الضغط الاكبر منذ بداية المباراة وفعلت ذلك بشكل جيد".

وتابعت "إذا أردت الفوز ببطولة عليك أن تكون أفضل من الجميع، وهي كانت أفضل اليوم".

وبكت غوف البالغة 18 عامًا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة وقالت "عندما تواجه لاعبة مثلها تلعب بشكل جيد حقًا، يبدو وكأنك عاجز عن القيام بأي شيء... أشعر أن الامر قاس. هو محبط بعض الشيء".

ومع خروج شفيونتيك، وقبلها المصنفة ثانية التونسية أنس جابر، تبدو الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميًا اللاعبة الاكثر تألقًا مؤخرًا وبلغت ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 بنتيجة 7 5، 6 2.

خروج النجوم

لدى الرجال، تواصل سقوط المصنفين مع خروج الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السابع عالميًا أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 6 4، 3 6، 6 7 (2/7)، 6 7 (3/7).

كما خرج البولندي هوبرت هوركاش (11 عالميًا)، لكن سقوطه لم يكن مفاجأة كبيرة ربما بعد أن حدث على يد الاميركي المتألق مؤخرًا سيباستيان كوردا في مباراة ماراتونية 3 6، 6 3، 6 2، 1 6، 6 7 (7/10) ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته.

وسبق لكوردا أن أطاح الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين السابقتين، من الدور الثالث.

وبلغ كوردا، المصنف 31 عالميًا، نهائي دورة أديلايد منذ أسبوعين وأتيحت له فرصة حسم اللقب امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يعود الاخير ليخطف المباراة.

ويأمل كوردا السير على خطى والده بيتر الذي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998.