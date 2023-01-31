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مدريد: أعلن نادي فالنسيا الاثنين عن فسخ عقد مدربه الايطالي جينارو غاتوزو "بالتراضي"، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على الخسارة الاخيرة امام بلد الوليد 0-1 الأحد في منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

عُين غاتوزو، 45 عامًا وبطل مونديال 2006، في منصبه الصيف الماضي فقط، عندما وقّع عقدًا لمدة عامين مع النادي. إلا انّه لم ينجح في تحقيق نقلة نوعية في اداء الفريق، فلم يفز فالنسيا في اي من مبارياته الاربع الاخيرة في "لا ليغا" (ثلاث هزائم وتعادل).

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في الترتيب بـ20 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المركز الرابع.

وجاء في تغريدة نُشرت عبر حساب فالنسيا في تويتر "قرر نادي فالنسيا بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين".

وتابع فالنسيا "يودّ النادي أن يشكره على عمله والتزامه خلال الفترة التي قضاها في الفريق، متمنياً له حظاً موفقاً في مسيرته".

وأكمل "سيعود الفريق غداً للعمل تحت اشراف (فورو) غونزاليس".

وكان غاتوزو صرّح عقب خسارة الأحد "من الواضح أنني مسؤول عن ذلك".

وذكرت وسائل اعلام اسبانية انّ المدرب الايطالي كان مستاء من ضعف نشاط النادي في سوق الانتقالات، ولذلك اجتمع مع ادارة النادي الاثنين.

مسيرة غاتوزو

وسبق لغاتوزو الذي خاض كلاعب 73 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ان اشرف على نادي ميلان لموسمين من 2015 حتى 2017، اضافة الى توليه الاشراف على نابولي من 19 كانون الاول/ديسمبر 2019 حتى آيار/مايو 2021. ويعود نجاحه الوحيد الى لقب كأس إيطاليا عام 2020.

وبدأ غاتوزو مشواره التدريبي بالاشراف على سيون السويسري عام 2013.

وينتظر فالنسيا اختباراً صعباً أمام ريال مدريد حامل اللقب الخميس المقبل.