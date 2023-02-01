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لندن: بعدما كان محط سخرية جماهير أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، نجح نيوكاسل هذا الموسم في دخول معركة الكبار بفضل مدربه "المهووس" إدي هاو ومموليه الذين شاهدوا الفريق يتأهل الثلاثاء الى أول نهائي له في مسابقة كأس الرابطة منذ 47 عاماً.

وبفضل ثنائية شون لونغستاف، حسم نيوكاسل الثلاثاء فوزه في إياب نصف النهائي على ضيفه ساوثمبتون 2 1 بعدما فاز أيضاً ذهاباً 1 صفر، ليبلغ بذلك أول نهائي محلي له خلال هذا القرن.

يعود الفضل في نهضة نيوكاسل الى مدربه هاو ومالكيه الجدد الكونسورتيوم المدعوم من السعودية والذي اشترى النادي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

بات بإمكان النادي الذي كان يُنظر إليه في أحد الأيام على أنه أضحوكة الدوري الممتاز، أن يرفع رأسه عالياً في ظل تواجده حالياً في المركز الثالث وتطلّعه كي يكون على أعتاب حقبة ذهبية تجعله من المنافسين الدائمين على الألقاب.

وقال لونغستاف الذي كان من مشجعي نيوكاسل منذ الصغر، إنه "أمر رائع. لو قلتم لأي شخص قبل 12 شهراً ما الذي سيحدث، لضحكوا عليكم".

وتابع "منذ الاستحواذ، تعاقدنا مع لاعبين جيدين. ما نبنيه هنا يعتبر أمراً مميزاً وعاطفياً بالنسبة لي".

ويعود النهائي المحلي الأخير لنيوكاسل الى عام 1999 في مسابقة الكأس حين خسر أمام مانشستر يونايتد المرشح أن يكون خصمه المقبل في نهائي كأس الرابطة نتيجة فوزه الكبير في ذهاب نصف النهائي على نوتنغهام فورست خارج الديار 3 صفر.

كانت تلك الخسارة أمام "الشياطين الحمر" بمثابة نهاية حقبة لامعة لفريق نال وصافة الدوري عامي 1996 و1997.

وما زال انهياره في موسم 1995 1996 عالقاً في الأذهان حين أهدر رجال كيفن كيغان تقدمهم بفارق 12 نقطة وخسروا معركة اللقب.

ذلك الانهيار لخّص التاريخ المتقلّب لهذا النادي الذي لم يفز بأي لقب محلي منذ 1955 حين توج بطلاً لمسابقة الكأس، فيما يعود لقبه الأخير على كافة الأصعدة الى عام 1969 حين أحرز كأس المعارض الأوروبية.

تعاقدات ذكية

وقبل ستة أعوام فقط، بدا مستقبل نيوكاسل قاتماً على الرغم من عودته الى الدوري الممتاز والتي قوبلت بصمت من المشجعين نتيجة استيائهم من طريقة إدارة المالك مايك أشلي للنادي.

التعاقدات الذكية مؤخراً، مع كل من كيران تريبييه والبرازيلي برونو غيمارايش والهولندي سفين بوتمان والحارس نيك بوب الجودة الى فريق هاو، في حين كان ضم مهاجم إيفرتون الموهوب أنتوني غوردون في الساعات القليلة الماضية بياناً آخر عن نوايا النادي.

لكن تأثير هاو يتجلى أكثر من أي شيء آخر في تحول المهاجم البرازيلي جولينتون من فشل باهظ الى قلب وروح الفريق.

ورأى هاو أن "الشيء السهل هو الحديث عن المال لكنه ليس ما أوصلنا الى هنا. روح الفريق والعمل الجماعي يقودانك الى الذهاب بعيداً. لدينا أشخاص رائعون في هذا النادي".

وتابع "التواصل مع الثقافة ومحاولة تكوين مجموعة صغيرة متماسكة هما المفتاح".