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لوس أنجليس: حقق بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الرابع تواليا وكان على ممفيس غريزليز وصيف المنطقة الغربية 119 109 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في أمسية شهدت اقامة مباراتين فقط بسبب نهائي "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية بين كانساس سيتي تشيفس وفيلادلفيا ايغلز.

وتحقق فوز بوسطن من خلال اللعب الجماعي مع نجاح ثمانية لاعبين في تخطي حاجز العشر نقاط في حين لم يكن نجم الفريق جايسون تايتوم متألقا كعادته واكتفى بـ16 نقطة. وغاب عن بوسطن نجمه الاخر جايلين براون المصاب بكسر في وجنته اثر ارتطامه بزميله تايتوم، لكن ديريك وايت حل بدلا منه وسجل 23 نقطة للفائز. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جا مورانت مع 25 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

ونجح بوسطن في 21 رمية ثلاثية كما تفوق على منافسه في المتابعات (54 مقابل 34) ليخرج فائزا في نهاية المباراة.

واشاد مدرب بوسطن جو ماتزولا بالجهد التي بذله لاعبو الفريق وسط الاصابات الكثيرة التي تطال الفريق في الوقت الحالي مع غياب ماركوس سمارت ومالكولم بروغدون ايضا وقال في هذا الصدد "ارفع القبعة الى دكة البدلاء، لقد قاموا بعمل رائع واظهروا حرفية عالية".

ولم يظهر مدرب بوسطن أي قلق بشان عدم فعالية تايتوم الذي كان سجل 41 نقطة في اخر مباراة له ضد تشارلوت هورنتس الجمعة بقوله "قام تايتوم بعمل مذهل في اخر مباراتين وسجل في الاخيرة 41 نقطة. لم يكن يتطلع دائما الى التسجيل بل الى مساعدة الفريق وقام بجهد دفاعي كبير في هذا الصدد".

وتابع "النجوم الكبار لا يلقون الاشادة عندما يقومون بهذا الدور. اعتقد بان هذا الامر منح ثقة كبيرة للاعبين الاخرين لجعل فريقنا اكثر صلابة".

تقدم بوسطن بفارق 13 نقطة في الشوط الاول لكن غريزليز رد التحية في الربع الثالث مسجلا 33 نقطة مقابل 21 لمنافسه ليدخل الربع الاخير متخلفا بفارق نقطة واحدةز

وكانت الكلمة الاخيرة لبوسطن الذي ضرب بقوة في الربع الاخير مسجلا 37 نقطة مقابل 28 لمنافسه ويخرج فائزا.

وفي تورونتو، حقق فريق المدينة تورونتو رابتورز فوزا مثيرا على ديترويت بيستونز 119 118 بفضل مساهمة فرد فانفليت الذي سجل 35 نقطة واضاف الكاميروني باسكال سياكام 28 نقطة بينها 22 في الشوط الثاني.

وتقدم تورونتو بفاق 14 نقطة لكن ديترويت قلص الفارق اواخر المباراة عندما سجل 13 نقطة مقابل 5 لمنافسه.