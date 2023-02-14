قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): قال عمدة مدينة كييف وبطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو إنه يتعين على الرياضيين الروس اتخاذ موقف علني ضد الحرب في أوكرانيا إذا أرادوا أن يتم السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأعلن كليتشكو في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الرياضيين الروس والبيلاروس لا يمكنهم المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس إذا لم يقولوا +لا+ للحرب. إذا قالوا ذلك علناً، بامكانهم فعل ذلك، لكنهم يشعرون بالخوف".

وأضاف عمدة العاصمة الأوكرانية "إلى كل رياضي روسي، قل لحكومتك، للرئيس الروسي أن يوقف هذه الحرب العبثية"، معتبراً أنه لا يمكن أن تكون "محايداً عندما يقتل الناس والنساء والأطفال".

وأردف "أنت إما مع أو ضد الحرب".

تحت علم محايد

وفي وقت دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً وتكراراً إلى استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من أولمبياد 2024، اقترحت اللجنة الأولمبية الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير خارطة طريق تدعو إلى مشاركتهم تحت علم محايد.

وفي رسالة مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير، ندد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أيضاً بالتهديدات الأوكرانية بالمقاطعة في حالة المشاركة الروسية، مؤكداً أن هذه "الضغوط" تعتبر "مؤسفة للغاية" من قبل العديد من اللجان الأولمبية الوطنية.

وضمن هذا السياق، ردّ كليتشكو على تصريح باخ "سأكون سعيداً جداً بدعوة توماس باخ إلى أوكرانيا حتى يتمكن من رؤية القرى المدمرة، الأشخاص الذين قتلوا، أو أصيبوا"، مضيفاً "هو لا يفهم، أو (ربما) يلعب بعض الالعاب مع روسيا، ليس لديّ أي تفسير".

جبهة معادية للوجود الروسي

ومن أجل دعم مطالب أوكرانيا، يتم تنظيم جبهة معادية للوجود الروسي في أولمبياد باريس، حيث قال وزير الرياضة البولندي كميل بورتنيشوك في أوائل شباط/فبراير الحالي إنه يتوقع أن تعارض حوالي 40 دولة مشاركة الروس والبيلاروس.

وخلال زيارة قامت بها إلى كييف الأسبوع الماضي، قالت عمدة باريس آن هيدالغو إنها تؤيد الاستبعاد التام للرياضيين الروس "طالما هناك حرب" في أوكرانيا.