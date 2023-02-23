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الدوحة : أقصى البريطاني أندي موراي نظيره الالماني ألكسندر زفيريف من مباراته الاولى في دورة الدوحة لكرة المضرب، بفوزه عليه الاربعاء 7 6 (7/5)، 2 6، 7 5 في ثلاث ساعات ليبلغ الدور ربع النهائي ويلحق بالروسي أندري روبليف الخامس عالميًا.

وأعفي زفيريف، السادس عشر عالميًا، من خوض الدور الـ32 (الدور الاول) بصفته أحد المصنفين الاربعة الاوائل في الدورة لكنه سقط في مباراته الاولى في ثمن النهائي.

ولا يزال الالماني يعاني منذ عودته الى المنافسات أواخر العام الماضي، منذ تعرضه لتمزق في أربطة كاحله الايمن خلال الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الفائت وخضوعه لعملية جراحية فخرج من الادوار المبكرة في معظم الدورات.



موراي

من جهته، عزز موراي، المصنف 70 عالميًا راهنًا والاول سابقًا، سجل مواجهاته المباشرة ضد الالماني الى 3 1 وضرب موعدًا مع الفرنسي ألكسندر مولر في ربع النهائي بعد فوز الاخير على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6 2، 6 4.

وكان البريطاني، المتوج بثلاثة ألقاب كبرى، أنقذ ثلاث نقاط حاسمة لخسارة المباراة ضد الايطالي لورنتسو سونيغو في مباراته الاولى الاثنين.

وتأهل روبليف الى دور الثمانية على حساب الهولندي تالون غريكسبور 1 6، 6 1، 7 6 (8/6) ليلاقي التشيكي ييري ليهيشكا الفائز على الفنلندي إيميل روسوفوري 6 2، 7 6 (7/2).