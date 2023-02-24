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دبي : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً المباراة النهائية لدورة دبي الدولية للألف في كرة المضرب بفوزها على الأميركية كوكو غوف الخامسة 6 4 و6 2 الجمعة في نصف النهائي.

وأكدت البولندية البالغة من العمر 21 عاما تفوقها على منافستها الأميركية صاحبة الـ18 ربيعا للمباراة السادسة تواليا في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

واحتاجت شفيونتيك التي تأهلت إلى دور الأربعة دون أن تلعب لانسحاب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا بسبب إصابتها بفيروس، إلى ساعة و28 دقيقة لحرمان غوف من فك عقدتها معها.

وتلتقي شفيونتيك في المباراة النهائية السبت مع الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا الثالثة أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

وبلغت شفيونتيك النهائي الثاني تواليا هذا العام، بعد الأول في دورة الدوحة عندما تغلبت على بيغولا.