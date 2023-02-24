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قال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، إنه "من الواضح أنه علينا فعل شيء ما خلال الصيف"، في ظل معاناة فريقه هذا الموسم.

وخسر ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - وإن كانت له بعض المباريات المؤجلة عن منافسيه - خلال موسم يشهد تذبذباً واضحاً في مستوى الفريق.

وقال كلوب: "نعلم أنه يتعين علينا تحسين وتغيير الأمور، وسنفعل ذلك".

وأضاف: "لا يمكننا فعل ذلك الآن، لكن من الواضح أنه علينا فعل شيء ما خلال الصيف. أما في الوقت الحالي، فكل ما علينا فعله هو تجاوز ما حدث، والقتال من أجل العودة".

وستنتهي عقود لاعبي خط وسط ليفربول، جيمس ميلنر، ونابي كيتا، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، الصيف المقبل، إضافة إلى عقد المهاجم روبرتو فيرمينو.

وتراجع مستوى عدد من لاعبي الفريق هذا الموسم، كما تأخر ليفربول بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل مباراته أمام كريستال بالاس السبت.

وتأثر الفريق أيضاً بغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، لكن مستوى الفريق تراجع بشكال عام بالمقارنة بما كان عليه خلال الموسم الماضي عندما نافس على أربع بطولات حتى الرمق الأخير، وخاض 63 مباراة.

فاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة - خرج من البطولتين من الدور الرابع هذا الموسم - لكنه فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب إن "هذا الفريق له تاريخ رائع"، مشيراً إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية" لتوقيعه على عقد جديد حتى عام 2026 هو أنه كان يعلم أن الفريق سيمر بفترة انتقالية.

وأضاف: "الطريقة التي يدار بها النادي تتمثل بعدم الإسراف في إنفاق الأموال. ويجب أن تكون صفقات الانتقال لدينا في مكانها الصحيح دائماً، وهذا ما يجعل الأمر صعباً حقاً".

وتابع: "لا يمكننا أن نعقد أربع صفقات قبل أن نعرف من سيرحل عن النادي، وتفاصيل أخرى".

وقال كلوب: "لم يشهد العام الماضي تغييراً كبيراً. لقد لعبنا حتى اللحظة الأخيرة، وإذا كنت تريد التغيير في هذا النادي، فلا يمكننا التعاقد مع لاعبين ثم ندرك بعد ذلك أن لا أحد يريد أن يرحل. فالأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وأضاف: "لم يكن بإمكاننا أن نبدأ مبكراً لأننا كنا نلعب مباراة نهائية تلو الأخرى، ولعبنا الموسم حتى اللحظة الأخيرة، ولعبنا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ثم حصلنا على استراحة قصيرة، ثم أصيب عدد كبير من اللاعبين، ثم بدأ كأس العالم".

وجاءت تصريحات كلوب عقب تأكيد مالك ليفربول، جون هنري، أنه لن يبيع النادي.

وقال كلوب: "يتعين علينا أن نضع خططنا بأنفسنا، وهذا ما نفعله، لكن بناء على الطريقة التي يدار بها هذا النادي".

وأضاف: "من الواضح أن الأمر مختلف عن الأندية الأخرى، وهذا هو الوضع القائم. لقد نجح الأمر حتى الآن، ويتعين علينا أن نرى ما إذا كان سينجح مرة أمرى أم إذا كان يتعين علينا التكيف مع ما يحدث".

واختتم حديثه قائلاً: "هذا هو الشيء الذي نناقشه في المكاتب عندما لا نكون في ملعب التدريب، وخلال محادثاتي مع مالكي النادي".