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انقرة: دعا مشجعو نادي بشكتاش الحكومة التركية إلى الاستقالة خلال هتافات أطلقوها الأحد، ورموا المئات من الدمى على أرض الملعب تخليدًا لذكرى الأطفال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد وشمال سوريا في وقت سابق من الشهر وأودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص.

ويأتي الاحتجاج الذي نُظم خلال المباراة ضد الضيف أنطالياسبور عقب احتجاج مشجعين من فنربهتشة، النادي الآخر في إسطنبول، السبت الماضي في ملعبهم.

وردد المشجعون "يا حكومة إستقيلي" خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من شباط/فبراير الحالي شرق تركيا وأودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلاد.

وهتف مشجعو فنربهتشة خلال الفوز على كونياسبور "عشرون عامًا من الاكاذيب والغش، إستقيلو!".

انتقد معارضو الحكومة التركية الاستجابة غير الكافية من السلطات الحاكمة للكارثة الطبيعية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 أيار/مايو المقبل.

يُنسب الى أنصار بشكتاش بأنهم أقرب إلى المعارضة من التحالف الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان.

لكن هتافات من هذا النوع أصبحت نادرة بعد أن شن أردوغان حملة قمع في أعقاب الانقلاب الفاشل ضده عام 2016.