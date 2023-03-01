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أكابولكو (المكسيك): انسحب الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، من دورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب (500 نقطة) بداعي إصابة في فخذه، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وانسحب أيضًا البريطاني كاميرون نوري بداعي الارهاق بعد أن تواجه اللاعبان في نهائيين على التوالي، إذ توج الاسباني في بوينوس أيرس قبل أسبوعين قبل أن يثأر منه البريطاني في نهائي ريو دي جانيرو الاحد الماضي.

وكان من المقرر أن يخوض اللاعبان مباراتيهما الثلاثاء في أكابولكو ضد الاميركي ماكينزي ماكدونالد والفرنسي أدريان مانارينو تواليًا.

غرّد ألكاراس "للأسف لن أتمكن من اللعب في أكابولكو. لدي إجهاد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ الايمن ما سيبعدني لعدة أيام، وفقًا للفحوصات التي أجريناها هذا الصباح".

وتابع "أنا حزين حقًا لأنني لا أستطيع المنافسة هنا، ولكن حان الوقت الآن للتفكير في التعافي والاستعداد في أسرع وقت ممكن. آمل أن أراكم جميعا قريبًا".

واحتاج ابن الـ19 عامًا الى العلاج خلال المجموعة الثانية من نهائي ريو وتضميد فخذه قبل أن يخسر تقدمه بمجموعة ومعها المباراة 7-5، 4-6، 5-7.

أبرز المتأهلين

وفي أبرز المتأهلين الى الدور ثمن النهائي، الايطالي ماتيو بيريتيني بفوزه على السلوفاكي أليكس مولكان 6-0، 1-0 ثم انسحاب الاخير والاسترالي أليكس دي مينور بفوزه على المكسيكي رودريغو باتشيكو مينديس 6-1، 6-2.

فيما سقط مانارينو أمام السويدي إلياس يمر "الخاسر المحظوظ" الذي حل بدلا من نوري 5-7، 6-3، 6-4.