قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



روما: سيبتعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مرة جديدة لثلاثة أسابيع عن المنافسات بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة المقرّبة، ما يعني غيابه عن النافذة الدولية لمنتخب بلاده، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من ناديه يوفنتوس الايطالي الاثنين.

وأشار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي الى أن بوغبا "عانى من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن".

وأفاد مصدر في النادي لفرانس برس أنه لن يعود إلا "بعد النافذة الدولية" وسيغيب "ثلاثة أسابيع".

وسجل بوغبا ظهوره الاول مع فريقه الجديد-القديم هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري ضد تورينو وروما،إلا أنه غاب عن المباراة الاخيرة الاحد ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية.

سيغيب بالتالي بطل العالم 2018 عن مبارتي فرنسا ضد هولندا وايرلندا في 24 و28 الشهر الحالي في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

لم يلعب مع "الديوك" منذ آذار/مارس 2022.

تعرض لإصابة في تموز/يوليو الماضي وخضع لجراحة في أيلول/سبتمبر حرمته من انطلاق الموسم ومن مونديال قطر 2022 الذي تنازلت فيه فرنسا عن لقبها بخسارتها أمام الارجنتين بركلات الترجيح.