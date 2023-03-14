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لندن: سيرتدي لاعب الوسط آرون رامسي شارة القائد في منتخب ويلز لكرة القدم بعد اعتزال النجم غاريث بايل، بحسب ما أعلن المدرب روبرت بايج الثلاثاء.

وفيما يستعد المنتخب لخوض تصفيات كأس أوروبا 2024، سيكون رامسي (32 عاماً و78 مباراة دولية) قائداً في مواجهتي كرواتيا ولاتفيا في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيتقدم لاعب أرسنال الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقاً ونيس الفرنسي راهناً، تشكيلة من 24 لاعباً أعلنها المدرب الثلاثاء.

قال بايج "كان آرون نائباً للقائد وراء غاريث وأرى هذا الأمر تطوّراً طبيعياً". تابع "لديه فرصة رائعة للعمل مع اللاعبين الشبان. هو في الوقت المناسب من مسيرته لقيادتهم. تحدثت معه ولقد قدّر هذا الأمر كثيراً".

وكان بايل أعلن اعتزاله في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد خوضه 111 مباراة مع ويلز.

وحمل رامسي الشارة بعمر العشرين تحت اشراف المدرب غاري سبيد في آذار/مارس 2011. في العالم التالي، أعطى المدرب كريس كولمان الشارة لآشلي وليامس.

وإلى اعتزال بايل الهداف التاريخي للمنتخب، اعتزل أيضاً أمثال كريس غونتر، جو ألن وجوني وليامس، بعد خيبة المشاركة في مونديال قطر 2022، عندما اكتفى الفريق بتسجيل هدف يتيم وتذيّل ترتيب مجموعته.