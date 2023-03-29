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سيول: قدّم قلب دفاع منتخب كوريا الجنوبية ونابولي الإيطالي مين-جاي كيم اعتذاره من جماهير بلاده، بعد اثارته الجدل على هامش خوضه مباراة دولية لـ"محاربي التايغوك".

وبدا اللاعب البالغ 26 عاماً منزعجاً من اسئلة الصحافيين المحليين، بعد الخسارة ضد الأوروغواي 1-2 في مباراة ودية الثلاثاء.

قال اللاعب "أنا مرهق ذهنياً وأريد التركيز فقط على فريقي في الوقت الحالي وليس المنتخب الوطني، ليس لدي أي شيء إضافي لأقوله".

أثارت كلمات كيم الغضب في الدولة الشرق آسيوية، ما دفعه إلى تقديم اعتذاره الأربعاء في حسابه على موقع انستغرام "اعتذر منهم ومن اللاعبين الذين فوجئوا بكلماتي".

تابع كيم الذي يتجه مع نابولي لاحراز لقب الدوري الإيطالي وبلغ معه ربع نهائي دوري ابطال أوروبا "تعرّضت لاصابة بسيطة وتعافيت منها. خضت مباريات كثيرة ولم أدخر نفسي. انهرت ذهنياً وانفجرت. اعتذر مجدداً واطلب دوماً دعم المشجعين".

خاض كيم 35 مباراة مع تشكيلة مدرب نابولي لوتشانو سباليتي هذا الموسم، بعد انتقاله من فنربهتشه التركي مقابل 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) الصيف الماضي.

أشاد به سباليتي واصفاً إياه بـ"أفضل مدافع في العالم"، بعد الفوز على أتالانتا 2-0 الشهر الحالي.

ويعمل "بارتينوبي" على تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2025، خصوصاً وانه ينص على بند جزائي بقيمة 45 مليون يورو.

وكانت كوريا خسرت في سيول أمام الأوروغواي في ظل مواصلة مدربها الألماني يورغن كلينسمان بدايته المتعثرة.

واستلم كلينسمان، بطل كأس العالم عام 1990 مع منتخب المانيا، تدريب كوريا الجنوبية اواخر شباط/فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال من منصبه عقب مونديال قطر والخسارة امام البرازيل 1-4 في ثمن النهائي.