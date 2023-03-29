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لندن: أعرب مهاجم فولهام الانكليزي، الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش الأربعاء إنه يأسف لقيامه بدفع حكم مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس انكلترا لكرة القدم وهي الحادثة التي قد تؤدي إلى إيقافه لفترة طويلة.

وحصل ميتروفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد ان قام بدفع حكم المباراة كريس كافاناه بعد أن احتسب الاخير ركلة جزاء اثر لمسة يد للجناح البرازيلي ويليان وطرده ايضا.

وأعلن اتحاد الكرة بعد تلك الحادثة أن العقوبة القصوى عادة لايقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مباشرة لثلاث مباريات هي "غير كافية". كان فولهام متقدمًا 1-0 عندما قام ويليان بمنع الكرة من دخول شباك فريقه باستعمال يده قبل ان يخسر 1-3.

وقال ميتروفيتش في بيان نُشر على موقع النادي الرسمي "على المستوى الشخصي، انا آسف لأفعالي التي أدت إلى طردي. سمحت لإحباطي بالتغلب علي، وكان رد فعلي خاطئًا".

واضاف "لقد قبلت الإيقاف لثلاث مباريات بسبب بطاقتي الحمراء، لقد تحدثت إلى كريس كافاناه للاعتذار، وقبلت غرامة النادي. "أريد الآن أن أفعل ما بوسعي للتخلص من هذه الحادثة والعودة لمساعدة زملائي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن".

كما حصل مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا على بطاقة حمراء بدوره لاحتجاجه على قرار الحكم واتهمه الاتحاد الانكليزي بارتكاب عدة جنح، بما في ذلك التصرف غير اللائق والسلوك غير اللائق وتوجيه انتقادات عنيفة للحكام".

عقوبة شديدة

بدوره قدّم المدرب البرتغالي اعتذاراته بقوله "يؤسفني ما حدث وتحدثت مع كريس كافاناه للاعتذار".

واضاف "هو يعلم أنني أحترمه واحترم الوظيفة التي يقوم بها. للأسف، لم يكن الامر كذلك يوم المباراة، لكنني أدرك أنه أحد أفضل الحكام".

كانت هناك ثمة دعوات لانزال عقوبة شديدة بميتروفيتش قد تصل إلى 10 مباريات.

في حال قرر الاتحاد الانكليزي انزال هذه العقوبة، فان فولهام سيتلقى ضربة قوية لان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو افضل هداف في صفوف الفريق الذي يصارع من اجل انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

يحتل فولهام المركز التاسع في الدوري الإنكليزي متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن المركز السابع، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه على الارجح الى مسابقة "كونفرنس ليغ" الموسم المقبل.